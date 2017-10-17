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Российскому историку Рябову запретили 10 лет появляться в Беларуси
17.10.2017 15:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 окт — Sputnik. Историку и философу из России Петру Рябову, который отбыл шесть суток ареста в Беларуси, запретили до 2027 года въезжать в страну, сообщили в УВД Брестской области.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее белорусский суд признал россиянина виновным в хулиганстве и распространении экстремистских материалов и назначил ему шесть суток административного ареста.
"Данному гражданину РФ запрещен въезд в нашу страну на десять лет", — сказали Sputnik во вторник в УВД.
После освобождения из ИВС ему был вручен документ, в соответствии с которым он не имеет права въезжать на территорию Беларуси в течение этого срока. Также в его паспорте сделана соответствующая отметка, сказали собеседники агентства.
Они пояснили, что не мелкое хулиганство, а именно распространение экстремистских материалов послужило причиной тому, что было принято решение о запрете посещать Беларусь.
Вышедший из ИВС в Барановичах, российский историк Рябов сел на поезд в Смоленск и уехал в страну пребывания.
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Основанием для решения белорусской стороны в отношении гражданина РФ Рябов послужило то, что он был признана виновным в распространении экстремистской...
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