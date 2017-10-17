Кобяков пообещал повысить зарплату некоторым категориям бюджетников

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Правительство Беларуси вскоре рассмотрит предложения по повышению заработной платы некоторым категориям работников бюджетной сферы, заявил премьер-министр республики Андрей Кобяков.

Во вторник Кобяков провел заседание президиума Совета министров, на котором обсуждались итоги работы экономики за три квартала этого года.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства, в ходе заседания Кобяков отметил, что в госсекторе уже приняты основные решения по заработной плате. В частности, повышена тарифная ставка первого разряда для работников бюджетной сферы, увеличены размеры денежного довольствия военнослужащих и зарплаты чиновников.

"По низкооплачиваемым категориям работников бюджетной сферы — дополнительно рассмотрим в ближайшее время", — сказал Кобяков.

Он не уточнил, о каких именно категориях бюджетников будет идти речь.

В то же время премьер напомнил, что в реальном секторе экономики рост зарплат возможен только на основе роста производительности труда. Кобяков подчеркнул, что здесь многое зависит от того, насколько эффективно организована работа предприятий, как удалось сократить издержки.

Между тем, по данным Белстата, в республике продолжается снижение реальных денежных доходов работников: по итогам января-августа она снизилась на 0,1%, хотя темпы падения и существенно замедлились с начала года.

Реальная зарплата по итогам восьми месяцев показала рост на 3,2%, что соответствует росту производительности труда по ВВП.

Ранее в Минэкономики отмечали, что к осени реальные денежные доходы прекратят снижаться и покажут рост.

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси поставил задачу к концу 2017 года довести уровень средней зарплаты по стране до тысячи рублей.

По данным Белстата, начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе 2017 года составила 844,4 рубля и выросла по сравнению с июлем на 16,9 рубля.

Больше всего зарабатывали в июле минчане — в среднем 1141,3 рубля. Самые низкие зарплаты — в Витебской области, где средний показатель составляет 702 рубля.

Кроме роста зарплаты до уровня в тысячу рублей в среднем по стране власти также хотят поднять заработки бюджетников — до 800 рублей, а минчан — до 650 долларов в эквиваленте.

В перспективе чиновники обещают рост заработков и до полутора тысяч рублей.