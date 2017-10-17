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Чуть позже: Госдеп США перенес розыгрыш грин-карт
17.10.2017 17:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 окт — Sputnik. Государственный департамент США перенес новый этап розыгрыша грин-карт в связи с техническими проблемами, сообщило во вторник американское посольство в Минске.
Для участия в розыгрыше все регистрации, сделанные заявителями до 18 октября 2017 года, должны быть сделаны повторно в новом периоде.
© REUTERS/ Gabriela Bhaskar
"Мы сожалеем о неудобствах, которые в связи с этим испытывают участники программы. Тем не менее, в целях обеспечения справедливости и защиты целостности процесса в интересах всех задействованных сторон, в этом году мы должны начать процесс регистрации на DV-2019 сначала", — рассказали в дипмиссии.
Новый регистрационный период для подачи электронных заявлений на DV-2019 открывается в полдень (по времени Нью-Йорка и Вашингтона) в среду, 18 октября 2017 года, и закрывается в полдень в среду, 22 ноября 2017 года.
Если вы отправили ваше электронное заявление до среды, 18 октября 2017 года, ваша анкета не будет рассмотрена, предупредили в посольстве. Однако за время нового периода необходимо подать только одну анкету во избежание дисквалификации.
Ранее пользователи-интернета столкнулись с проблемами доступа на сайт DV Lottery — он был недоступен в течение нескольких дней.
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Уже зарегистрировавшиеся участники вынуждены будут повторно подать свои электронные анкеты.
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