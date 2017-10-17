Чуть позже: Госдеп США перенес розыгрыш грин-карт

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Государственный департамент США перенес новый этап розыгрыша грин-карт в связи с техническими проблемами, сообщило во вторник американское посольство в Минске.

Для участия в розыгрыше все регистрации, сделанные заявителями до 18 октября 2017 года, должны быть сделаны повторно в новом периоде.

"Мы сожалеем о неудобствах, которые в связи с этим испытывают участники программы. Тем не менее, в целях обеспечения справедливости и защиты целостности процесса в интересах всех задействованных сторон, в этом году мы должны начать процесс регистрации на DV-2019 сначала", — рассказали в дипмиссии.

Новый регистрационный период для подачи электронных заявлений на DV-2019 открывается в полдень (по времени Нью-Йорка и Вашингтона) в среду, 18 октября 2017 года, и закрывается в полдень в среду, 22 ноября 2017 года.

Если вы отправили ваше электронное заявление до среды, 18 октября 2017 года, ваша анкета не будет рассмотрена, предупредили в посольстве. Однако за время нового периода необходимо подать только одну анкету во избежание дисквалификации.

Ранее пользователи-интернета столкнулись с проблемами доступа на сайт DV Lottery — он был недоступен в течение нескольких дней.