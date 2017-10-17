Историки сомневаются, что немецкие пенсионеры нашли Янтарную комнату

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Янтарная комната вряд ли может находиться в месте, которое на днях указали кладоискатели из Германии, заявил исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что трое пенсионеров из ФРГ заявили о том, что Янтарная комната находится в пещере возле города Дрезден. К поискам было привлечено спецоборудование, которое обнаружило скрытые полости в пещере. По словам кладоискателей, в том месте находится разветвленная сеть подземных тоннелей.

"Предполагаемых нахождений Янтарной комнаты уже штук 30, наверное. Пусть сначала обнаружат", — цитирует РИА Новости слова историка.

Краевед из Калининграда Николай Шумилов, долгие годы занимающийся розыском пропавших сокровищ, заявил, что Янтарная комната вряд ли находится на территории Германии, высказав предположение, что она спрятана на территории Калининградской области.

"С годами я нахожу все больше доказательств того, что сокровища Янтарной комнаты находятся на территории нынешней Калининградской области. Сейчас примерно 18 доказательств "за" и ни одного "против", — сообщил агентству эксперт.

Янтарная комната, созданная в XVIII веке немецкими мастерами для короля Пруссии Фридриха I, а позже подаренная русскому царю Петру I, была в 1941 году вывезена немцами в Кенигсберг (ныне Калининград — Sputnik). Перед наступлением советских войск в 1945-м шедевр был вывезен из города и бесследно исчез. В мае 2003 года президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Герхард Шредер открыли возрожденную Янтарную комнату в Екатерининском дворце Санкт-Петербурга.