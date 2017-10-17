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Дело о гибели Коржича: уволен начальник школы 72 ОУЦ в Печах

17.10.2017 21:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 окт — Sputnik. Министерство обороны Беларуси приняло новые кадровые решения в связи с гибелью солдата-срочника в Печах, сообщили в Минобороны.

Дело о гибели Коржича: уволен начальник школы 72 ОУЦ в Печах
© Sputnik/ Виктор Толочко
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"В ходе проверки военным ведомством состояния правопорядка в 72 объединенном учебном центре за непринятие мер по предотвращению гибели личного состава, поддержанию внутреннего порядка приказом Министра обороны уволен из рядов Вооруженных Сил командир воинской части — начальник школы, в которой проходил службу рядовой Александр Коржич", — сообщили Sputnik во вторник в Минобороны.

Ранее военным ведомством сообщалось об отстранении от должностей ряда должностных лиц 72 ОУЦ и увольнении из рядов Вооруженных Сил четверых военнослужащих.

Там отметили, что проверка продолжается.

"Непременно будет обеспечена не только неотвратимость наказания в соответствии с законодательством виновных лиц за совершение правонарушений, но и должностных лиц — за непринятие мер по поддержанию дисциплины", — сказали в Минобороны.

Солдат срочной службы Александр Коржич был обнаружен висящим в петле в подвале здания медицинской роты 3 октября. Ход расследования причин гибели солдата, служившего с мая текущего года, взял под личный контроль глава государства. В рамках расследования задержано уже семь сержантов, прапорщик и два офицера.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минобороны заверили, что неотвратимость наказания виновных в гибели солдата Коржича будет обеспечена.

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