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Дело о гибели Коржича: уволен начальник школы 72 ОУЦ в Печах
17.10.2017 21:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 окт — Sputnik. Министерство обороны Беларуси приняло новые кадровые решения в связи с гибелью солдата-срочника в Печах, сообщили в Минобороны.
© Sputnik/ Виктор Толочко
"В ходе проверки военным ведомством состояния правопорядка в 72 объединенном учебном центре за непринятие мер по предотвращению гибели личного состава, поддержанию внутреннего порядка приказом Министра обороны уволен из рядов Вооруженных Сил командир воинской части — начальник школы, в которой проходил службу рядовой Александр Коржич", — сообщили Sputnik во вторник в Минобороны.
Ранее военным ведомством сообщалось об отстранении от должностей ряда должностных лиц 72 ОУЦ и увольнении из рядов Вооруженных Сил четверых военнослужащих.
Там отметили, что проверка продолжается.
"Непременно будет обеспечена не только неотвратимость наказания в соответствии с законодательством виновных лиц за совершение правонарушений, но и должностных лиц — за непринятие мер по поддержанию дисциплины", — сказали в Минобороны.
Солдат срочной службы Александр Коржич был обнаружен
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В Минобороны заверили, что неотвратимость наказания виновных в гибели солдата Коржича будет обеспечена.
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