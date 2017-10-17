СК: сержанты в Печах задержаны за систематические поборы с солдат

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Следователи приняли решение о задержании семерых сержантов "учебки" в Печах, в отношении них возбуждено уголовное дело за превышение власти, сообщили в СК.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного после гибели солдата Коржича, всего задержано десять военнослужащих .



© Sputnik/ Виктор Толочко СК сообщил о новых задержаниях в Печах: всего 10 военнослужащих

"Семь сержантов задержаны 13 и 14 октября по подозрению в применении физического насилия в отношении подчиненных курсантов и систематическом получении от них сигарет и продуктов питания", — сообщил Sputnik во вторник начальник отдела информации и связи с общественностью следственного комитета Беларуси полковник юстиции Сергей Кабакович.

По его словам, действия сержантов квалифицированы по ч. 2 ст. 455 (превышение власти или служебных полномочий, сопряженное с насилием) Уголовного кодекса Беларуси. Санкция данной статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

В настоящее время в ходе предварительного расследования дела о гибели военнослужащего Коржича проводятся следственные действия, направленные на изучение ситуации в целом в учебном центре в Печах. Следователи выясняют, как должностные лица "учебки" выполняли свои обязанности по соблюдению законности и предупреждению правонарушений, сказал Кабакович.

Он также подчеркнул, что СК даст уголовно-правовую оценку фактам бездействия вышестоящих командиров, иных руководителей в учебном центре и войсковых частях, входящих в его состав.

Кабакович напомнил, что после гибели Коржича были возбуждены уголовные дела в отношении 10 военнослужащих, они были соединены в одно производство. Материалы дела УСК по Минской области передало для расследования в Центральный аппарат СК.

"Для установления всех обстоятельств совершенных преступлений создана следственная группа", — сказал Кабакович.

Рассказывая о ходе следствия по данному делу, собеседник Sputnik сообщил, что следователи, которые привлечены к расследованию данного дела, работают в том числе, в Печах и в Пинске. "В целях установления обстоятельств гибели рядового Коржича следователи проводят допросы, очные ставки", — сказал Кабакович. В ближайшее время будут готовы результаты ряда экспертных исследований, уточнил он.