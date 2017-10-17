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Роулинг обошла Роналду в списке самых богатых знаменитостей Европы

17.10.2017 20:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 окт — Sputnik. Британская писательница Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы 2017 года, список был опубликован на сайте журнала Forbes.

Роулинг обошла Роналду в списке самых богатых знаменитостей Европы
© AFP/ Justin TALLIS
Автор "Гарри Поттера" признана самым богатым писателем этого года

Роулинг в этом году заработала 95 миллионов долларов (без вычета налогов и комиссионных за управление средствами). Занять лидирующую позицию в рейтинге писательнице позволили отчисления за фильм "Фантастические твари и где они обитают", снятого по роману писательницы, а также доходы от продажи романа "Гарри Поттер и проклятое дитя". К слову, не так давно журнал назвал Роулинг самой богатой писательницей по итогам прошлого года.

В списке богачей создательнице Гарри Поттера удалось обойти португальского нападающего "Реала" Криштиану Роналду, заработавшего за 12 месяцев 93 миллиона. Из числа спортсменов в рейтинг также вошли пилоты "Формулы-1" Льюис Хэмилтон (11 миллионов) и Себастьян Феттель (14 миллионов), сербский теннисист Новак Джокович (15 миллионов), ирландский чемпион UFC Конор Макгрегор (19 миллионов) и нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович (20 миллионов).

Третью строчку рейтинга занимает британская музыкальная группа Coldplay (88 миллионов).

В топ-10 Forbes также включил певицу Адель (69 миллионов), швейцарского теннисиста Роджера Федерера (64 миллиона), британского исполнителя Элтона Джона (60 миллионов), британского шеф-повара Гордон Рамзи (60 миллионов), музыканта Пола Маккартни (54 миллиона), британскиого гольфиста Рори Макилроя (50 миллиона) и музыканта Келвина Харриса (сумма заработка не указана). 

 
Теги: Минск
 
 
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Создательница Гарри Поттера заработала в несколько раз больше, чем Конор Макгрегор или Златан Ибрагимович.

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