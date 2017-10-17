В Зимбабве ищут палача – конкурс 50 человек на место

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Конкурс на вакантную должность палача в Зимбабве составляет более 50 человек на место, сообщает The Zimbabwe News Live .

Смертная казнь в африканской стране осуществляется через повешение. Высшая мера применялась последний раз 12 лет назад, вместе с тем местные власти официально не вводили мораторий на смертную казнь.

"Люди очень заинтересованы. Отклик на вакансию был ошеломляющим, мы получили заявления как от мужчин, так и от женщин, желающих занять пост палача. За несколько месяцев мы получили более 50 обращений", — сообщила замглавы министерства юстиции Виргиния Мабхиза.

Чиновник, в свою очередь, не рассказала, когда в ведомстве примут решение по палачу.

По информации СМИ, бывший глава Минюста Эммерсон Мнангагва выступал против смертной казни, а его преемник Хаппитон Боньонгве еще не высказал свою позицию по этому вопросу.

Согласно новой Конституции Зимбабве, если на момент совершения преступления приговоренному к высшей мере было менее 21 года или более 70 лет, то наказание не приводится в исполнение.

В Беларуси смертные приговоры осуществляются через расстрел. В июле этого года Могилевский областной суд приговорил двух фигурантов дела "черных риелторов" к смертной казни, однако вердикт был обжалован — окончательное решение примет Верховный суд . Всего в этом году по решению суда было расстреляно два человека, в прошлом — один.