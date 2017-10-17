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В Зимбабве ищут палача – конкурс 50 человек на место

17.10.2017 19:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 окт — Sputnik. Конкурс на вакантную должность палача в Зимбабве составляет более 50 человек на место, сообщает The Zimbabwe News Live.

Смертная казнь в африканской стране осуществляется через повешение. Высшая мера применялась последний раз 12 лет назад, вместе с тем местные власти официально не вводили мораторий на смертную казнь.

"Люди очень заинтересованы. Отклик на вакансию был ошеломляющим, мы получили заявления как от мужчин, так и от женщин, желающих занять пост палача. За несколько месяцев мы получили более 50 обращений", — сообщила замглавы министерства юстиции Виргиния Мабхиза.

Чиновник, в свою очередь, не рассказала, когда в ведомстве примут решение по палачу.

По информации СМИ, бывший глава Минюста Эммерсон Мнангагва выступал против смертной казни, а его преемник Хаппитон Боньонгве еще не высказал свою позицию по этому вопросу.

Согласно новой Конституции Зимбабве, если на момент совершения преступления приговоренному к высшей мере было менее 21 года или более 70 лет, то наказание не приводится в исполнение.

В Беларуси смертные приговоры осуществляются через расстрел.  В июле этого года Могилевский областной суд приговорил двух фигурантов дела "черных риелторов" к смертной казни, однако вердикт был обжалован — окончательное решение примет Верховный суд. Всего в этом году по решению суда было расстреляно два человека, в прошлом — один.

 
Теги: Минск
 
 
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Занять должность, которая остается вакантной более десяти лет, хотят и мужчины, и женщины.

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