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В Зимбабве ищут палача – конкурс 50 человек на место
17.10.2017 19:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 окт — Sputnik. Конкурс на вакантную должность палача в Зимбабве составляет более 50 человек на место, сообщает
Смертная казнь в африканской стране осуществляется через повешение. Высшая мера применялась последний раз 12 лет назад, вместе с тем местные власти официально не вводили мораторий на смертную казнь.
"Люди очень заинтересованы. Отклик на вакансию был ошеломляющим, мы получили заявления как от мужчин, так и от женщин, желающих занять пост палача. За несколько месяцев мы получили более 50 обращений", — сообщила замглавы министерства юстиции Виргиния Мабхиза.
Чиновник, в свою очередь, не рассказала, когда в ведомстве примут решение по палачу.
По информации СМИ, бывший глава Минюста Эммерсон Мнангагва выступал против смертной казни, а его преемник Хаппитон Боньонгве еще не высказал свою позицию по этому вопросу.
Согласно новой Конституции Зимбабве, если на момент совершения преступления приговоренному к высшей мере было менее 21 года или более 70 лет, то наказание не приводится в исполнение.
В Беларуси смертные приговоры осуществляются через расстрел. В июле этого года Могилевский областной суд приговорил двух фигурантов дела "черных риелторов" к смертной казни, однако вердикт был обжалован —
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Занять должность, которая остается вакантной более десяти лет, хотят и мужчины, и женщины.
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