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Актер Кокшенов находится в тяжелом состоянии

18.10.2017 08:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Народный артист РФ Михаил Кокшенов находится в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на врачей.

Актер Кокшенов находится в тяжелом состоянии
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Актер Михаил Кокшенов госпитализирован в реанимацию в Москве

Накануне состояние здоровья 81-летнего Кокшенова резко ухудшилось, его госпитализировали  в реанимацию с подозрением на инсульт. СМИ сообщают, что актеру стало плохо на улице, скорую помощь вызвали прохожие.

"Его состояние на утро тяжелое", — рассказали в справочной службе Первой градской больницы имени Пирогова.

Ранее дочь Кокшенова Алевтина подтвердила, что ее отец находится в реанимации, врачи диагностировали у ее отца инсульт.

В фильмографии Кокшенова более 100 проектов, в частности "Не может быть" (1975), "Спортлото 82" (1982), "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976) и другие. В 2002 году ему присвоили звание Народного артиста РФ. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 90
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Дочь известного актера рассказала, что МРТ подтвердила - у ее отца инсульт.

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