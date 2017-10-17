Актер Кокшенов находится в тяжелом состоянии

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Народный артист РФ Михаил Кокшенов находится в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на врачей.



© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Актер Михаил Кокшенов госпитализирован в реанимацию в Москве

Накануне состояние здоровья 81-летнего Кокшенова резко ухудшилось, его госпитализировали в реанимацию с подозрением на инсульт. СМИ сообщают, что актеру стало плохо на улице, скорую помощь вызвали прохожие.

"Его состояние на утро тяжелое", — рассказали в справочной службе Первой градской больницы имени Пирогова.

Ранее дочь Кокшенова Алевтина подтвердила, что ее отец находится в реанимации, врачи диагностировали у ее отца инсульт.

В фильмографии Кокшенова более 100 проектов, в частности "Не может быть" (1975), "Спортлото 82" (1982), "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976) и другие. В 2002 году ему присвоили звание Народного артиста РФ.