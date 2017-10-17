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Актер Кокшенов находится в тяжелом состоянии
18.10.2017 08:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт — Sputnik. Народный артист РФ Михаил Кокшенов находится в тяжелом состоянии, сообщает
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Накануне состояние здоровья 81-летнего Кокшенова резко ухудшилось, его госпитализировали в реанимацию с подозрением на инсульт. СМИ сообщают, что актеру стало плохо на улице, скорую помощь вызвали прохожие.
"Его состояние на утро тяжелое", — рассказали в справочной службе Первой градской больницы имени Пирогова.
Ранее дочь Кокшенова Алевтина подтвердила, что ее отец находится в реанимации, врачи диагностировали у ее отца инсульт.
В фильмографии Кокшенова более 100 проектов, в частности "Не может быть" (1975), "Спортлото 82" (1982), "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976) и другие. В 2002 году ему присвоили звание Народного артиста РФ.
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Дочь известного актера рассказала, что МРТ подтвердила - у ее отца инсульт.
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