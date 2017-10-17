МИНСК, 18 окт — Sputnik. В Минске существует проблема организации дорожного движения и трафика в жилых зонах по пути к школам и прочим объектам тяготения, но ГАИ делает все, чтобы эту проблему решить, об этом сообщил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь .



© Sputnik / Виктор Толочко Конкретизация норм ПДД поможет избежать конфликтов

"В некоторых случаях путем решения проблемы может стать установление шлагбаума, но это не всегда возможно по тем или иным инфраструктурным соображениям. Основная наша забота — обустройство безопасности детских дошкольных и школьных учреждений, потому что дети — это наиболее уязвимые участники дорожного движения. Мы определили 50 учебных заведений, которые наиболее потенциально опасны к совершению ДТП, и реализуем меры по их недопущению вместе с органами местной исполнительной власти", — рассказал он.

В каждом районе Минска были выбраны школы, в которых есть вопросы по обеспечению безопасности детей, идущих из жилых домов. В летний период город и ГАИ провели мероприятия, чтобы повысить безопасность учеников: положили искусственные неровности, установили знаки, нанесли дорожную разметку и установили ограждения. Но инфраструктурные решения, где нужны, например, заужения проезжей части, сделать не так-то просто. Нужно обеспечить комфортные и безопасные условия и жильцам, и тем, кто посещает школы.

"Целью программы "Добрая дорога", которая действует в Минске до 2020 года, является предотвращение гибели детей", — рассказал начальник отдела технических средств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Навой.

В пресс-центре Sputnik Беларусь прошла прямая линия с руководством ГАИ города Минска , на которую поступило более 20 звонков на самые актуальные для города темы. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь.