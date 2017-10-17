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Программа "Добрая дорога" делает путь в школу безопасным

18.10.2017 08:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. В Минске существует проблема организации дорожного движения и трафика в жилых зонах по пути к школам и прочим объектам тяготения, но ГАИ делает все, чтобы эту проблему решить, об этом сообщил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.

Программа "Добрая дорога" делает путь в школу безопасным
© Sputnik / Виктор Толочко
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"В некоторых случаях путем решения проблемы может стать установление шлагбаума, но это не всегда возможно по тем или иным инфраструктурным соображениям. Основная наша забота — обустройство безопасности детских дошкольных и школьных учреждений, потому что дети — это наиболее уязвимые участники дорожного движения. Мы определили 50 учебных заведений, которые наиболее потенциально опасны к совершению ДТП, и реализуем меры по их недопущению вместе с органами местной исполнительной власти",  — рассказал он.

В каждом районе Минска были выбраны школы, в которых есть вопросы по обеспечению безопасности детей, идущих из жилых домов. В летний период город и ГАИ провели мероприятия, чтобы повысить безопасность учеников: положили искусственные неровности, установили знаки, нанесли дорожную разметку и установили ограждения. Но инфраструктурные решения, где нужны, например, заужения проезжей части, сделать не так-то просто. Нужно обеспечить комфортные и безопасные условия и жильцам, и тем, кто посещает школы.

"Целью программы "Добрая дорога", которая действует в Минске до 2020 года, является предотвращение гибели детей", — рассказал начальник отдела технических средств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Навой.

В пресс-центре Sputnik Беларусь прошла прямая линия с руководством ГАИ города Минска, на которую поступило более 20 звонков на самые актуальные для города темы. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Столичная ГАИ выбрала 50 учебных заведений, дорога к которым была наиболее опасна с точки зрения ДТП, и предприняла меры по защите самых уязвимых участников...

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