Городская среда: капремонт с отдаленными последствиями

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Три года назад в доме №99/1 на проспекте Победителей сделали тепловую реабилитацию. Но жильцы этому не обрадовались — работы были проведены некачественно, и дом снова нуждается в ремонте, как минимум в косметическом.

Sputnik попытался разобраться, всегда ли надо соглашаться с тем, что предлагают, и могут ли жильцы как-то повлиять на ситуацию?

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Перешли на темную сторону

К чемпионату мира по хоккею в 2014 году были отремонтированы три дома, которые находятся напротив НОКа. Вроде работы провели одинаковые, а сегодня все выглядят по-разному. Дома №97/1 на проспекте Победителей и №10 на улице Радужной стоят свежие и аккуратные, а вот о доме №99/1 этого не скажешь. Дело в том, что, по словам жильцов, каждым зданием занимался отдельный подрядчик. И результаты того, как каждый из них сработал, красноречиво проявились спустя годы.



© Sputnik / Виктор Толочко Кто платит за капремонт – жильцы или государство

Житель дома №99/1 Людмила Золотова рассказывает, что когда проводилась тепловая реабилитация, в подъездах меняли двери, а само здание утепляли. Но качество проводимых работ сразу вызвало у жильцов много вопросов. Например, то, как многоэтажку одевали в "термошубу".

"У нас в доме есть выступы, поэтому я могла видеть, как утепляют здание со стороны соседа. Я стала наблюдать. Утром строители приклеивали панель, вставляли дюбеля. Потом это оставляли на ночь. А когда приходили на следующий день, дюбеля вынимали, стену заштукатуривали", — вспоминает горожанка.

Людмила Валерьевна решила понаблюдать за ходом работ в соседних домах: вдруг это какая-то новая технология. Но там все делалось по правилам — дюбеля оставались в стене.

Золотова вызвала технадзор. Пока ревизор был на месте, все работы в доме выполнялись по технологии, как только он покинул площадку, строители взялись за старое, говорит она.



© Sputnik / Виктор Толочко Спустя некоторое время после проведенных работ стены дома потемнели

В подтверждение слов женщины Владимир Головач, председатель КОТОС (коллегиального органа территориального общественного самоуправления) №97 указывает на углы многоэтажки — со стороны улицы они потемнели. Это говорит о том, что в квартирах появилась или должна появиться сырость, поясняет он.

"Кроме того, скоро плиты могут отвалиться. Таких примеров в городе предостаточно", — добавляет собеседник.

Где же ручки?

Не понравились жильцам и двери, которые установили в ходе тепловой реабилитации. До ремонта тут стояли крепкие и широкие двери. И претензий к их качеству ни у кого не было. Но их поменяли на "картонные".

"Тут же стояли хорошие, толстые двери. Их можно было подчистить и покрасить — они бы еще столько же служили", — рассказывает Владимир Головач.

Хватились жильцы и ручек для этих дверей. Людмила Золотова вспоминает, что как-то, уходя на выходной, к ней подошли строители и попросили оставить на лестничной площадке свой инструмент. Один рабочий как бы между делом сказал: ручки поставил везде. Минчанка сначала не придала этому значения, а когда пришла домой, задумалась: с чего это он ей, обычному жильцу, докладывает.

В этот же день Людмила Валерьевна прошлась по всем этажам и обнаружила — ручек не хватает. В полном комплекте стоят только на дверях четырех этажей, а дальше — сплошная фикция.

"С одной стороны двери ручка стояла, а с другой — пусто. Даже дырки не просверлили. Я подумала: строитель пошутил, наверное", — говорит она.



© Sputnik / Виктор Толочко Людмила Золотова заметила, что во время ремонта ручки установили далеко не на все двери, а потом поменяли на более дешевые

В понедельник тот же рабочий заявил: "у нас ручки украли". Минчанка стала доказывать, что их даже не установили. Ручки по итогу поставили, но те, что подешевле, говорит она.

"Государство выделяет на ремонт немалые средства. А теперь нам надо по новой затраты нести, покупать краску. Потому что делали горе-строители, горе-фирма, которая выиграла этот тендер. Где здесь председатель ЖСК, который за этим делом не смотрел?! Надо было контролировать людей", — говорит Владимир Головач.

Председатель КОТОС уверен: такой капремонт — не просто халтура, а случай вопиющей бесхозяйственности.



© Sputnik / Александр Шурмелев Взрослые проблемы детских площадок

Ситуацию не прокомментировали, но стену покрасили

Историй, когда жители недовольны качеством капремонта, в городе достаточно. Недавно жители дома с улицы Пономарева даже подали в суд на ЖКХ Первомайского района.

Почему жильцы, которым в конечном итоге и жить с этим капремонтом, не могут принимать участие в контроле качества осуществляемых работ, — задаются люди резонным вопросом.

В Минском городском жилищном хозяйстве отметили, что приемкой здания должны заниматься люди со строительным образованием.

"За качеством выполняемых работ следит технический надзор. А принимает потом госстройнадзор. Проверяющие должны быть компетентны в этом вопросе, иметь соответствующее образование", — пояснили специалисты.



© Sputnik / Виктор Толочко Новые двери в подъезде тепла не добавили

Что же касается ситуации с домом на проспекте Победителей, то ее комментировать в Минском городском жилищном хозяйстве не стали. Но когда готовился этот текст, стало известно, что на злополучном доме были возобновлены строительные работы — там начали подкрашивать потемневшие стены.

Можно ускорить, если без самодеятельности

Беларусь — одна из немногих стран, где государство оплачивает капитальный ремонт, говорит директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости Геннадий Каленов.

"В Грузии такого понятия как "капремонт" вообще нет. Там нет ЖКХ, центрального отопления, дверей, окон в подъездах", — отмечает собеседник.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Городская среда: как пролить свет на ситуацию с темными дворами

В странах Европейского союза капремонт тоже на плечах собственника. Там застройщик прописывает правила, которые согласовываются с властью. В них содержится перечень обязанностей будущих собственников, включая ежемесячные отчисления на капитальный ремонт. Размер платы разрабатывает управляющий, а утверждает его общее собрание собственников. При покупке квартиры человек нотариально заверяет свои обязательства. И его заставят их выполнить, вплоть до того, что может лишиться квартиры.

Однако белорусам такая система вряд ли понравится — никто не хочет платить больше. Во многом это обусловлено и менталитетом. Ведь наши люди пока не понимают, что жилой дом на самом деле общий. Если не ухаживать за ним, то и свое жилье не убережешь.



© Sputnik / Виктор Толочко Владимир Головач, председатель КОТОС №97, уверен: такой капремонт – не просто халтура, а случай вопиющей бесхозяйственности

"Квартиры — это фактически воздух. Это как если взять пчелиные соты. Воздух в сотах — это квартиры. Если сот нет, то и ячеек нет. Люди 90% своих денег заплатили не за квартиры, а за общее имущество. То есть они купили дом, в котором есть ячейки для проживания. Если дом теряет 15-20% общего имущества, то он просто рухнет. Отсюда самая главная ценность у людей, если правильно расставлять акценты, — это и есть это общее имущество", — поясняет Геннадий Каленов.

Ремонт за пять дней

Качественным капремонт в Беларуси будет тогда, когда сам жилец будет это финансировать. А сроки его проведения можно будет сократить, если запретить людям вмешиваться в инженерные системы.

Каленов рассказывает: в Германии еще 20 лет назад научились делать полный капитальный ремонт в большой панельной многоэтажке за пять рабочих дней. Там преобладают арендные дома-кооперативы, где жильцам запрещается вмешиваться в инженерные системы. Компания, которая планирует проведение капитального ремонта, подразумевает, что в каждой квартире трубы в стояке одинаковые. Она делает заготовки и очень быстро их меняет.



© Sputnik / Виктор Толочко Жильцы дома по проспекту Победителей 99/1 проведенному ремонту не обрадовались

"Но в наших условиях люди все это перенесли и переделали, и такой ремонт сделать быстро невозможно", — говорит он.

Нужно запретить людям вмешиваться в инженерные системы и продумать механизм отслеживания этого.

"И тогда будет шанс, что когда придет срок капитального ремонта, он будет проведен быстро и с минимальными затратами", — резюмирует Каленов.