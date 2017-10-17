Черниговская: возможно, сферу обучения нужно кардинально изменить

СОЧИ, 18 сен — Sputnik. Сфера образования в будущем может быть кардинально изменена, заявила на секции по нейронаукам в рамках ВФМС-2017 профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Татьяна Черниговская.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) проходит в эти дни в Сочи. В рамках форума гости могут принимать участие в ряде тематических активностей, а также встречаться с самыми известными политиками, дипломатами и учеными.

Гостем ВФМС в среду стала и профессор Татьяна Черниговская — одна из самых известных современных российских ученых. Она рассказала о необходимости развития нейронаук — сферы знаний, ответственной за процессы в мозгу.

"Возможно (с развитием нейронаук — Sputnik), должна быть другая идея обучения. Метаобучение — то есть мы должны учить в школах тому, как учиться, как отбирать информацию, как справляться с этим диким темпом, в котором мы живем. Это вопросы мозга — он знает, что надо делать", — рассказала профессор.

Исследователь уверена: если человечество хочет сохраниться как цивилизация и не уничтожить само себя, то необходимо исследовать работу мозга.



© Sputnik/ А. Варфоломеев Нейронная сеть коры головного мозга

Профессор Черниговская — одновременно доктор и биологических, и филологических наук. Известна она как популяризатор науки и автор ряда исследований. В частности, она опровергла гипотезу о том, что левое и правое полушария мозга отвечают за разные стороны личности. Интересен и тот факт, что Черниговская — единственный гость, с которым известный телеведущий Владимир Познер делал две передачи подряд.