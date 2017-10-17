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Равков: солдаты-срочники не должны гибнуть в мирное время
18.10.2017 12:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт — Sputnik. Смертей солдат-срочников в мирное время быть не должно, заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков.
© Sputnik/ Елена Семенова
Тело 21-летнего военнослужащего Александра Коржича было обнаружено 3 октября. Следователи рассматривает три версии смерти солдата-срочника: доведение до самоубийства, убийство по мотивам личных неприязненных отношений, самоубийство из-за психологической травмы. Накануне СК проинформировал, что
"Командиры и начальники должны отвечать за подчиненных. Не должно быть смертей военнослужащих, особенно срочной службы в мирное время", — приводит слова Равкова БелТА.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что армия является школой для молодых людей. В воинском коллективе, по мнению министра, не должно быть места халатности и трусости.
Равков также принес свои соболезнования родственникам погибшего солдата.
Ранее Минобороны сообщило об увольнении ряда должностных лиц 72 ОУЦ из рядов Вооруженных сил. Так,
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Глава оборонного ведомства прокомментировал гибель Александра Коржича в воинской части в Печах.
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