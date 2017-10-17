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Равков: солдаты-срочники не должны гибнуть в мирное время

18.10.2017 12:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Смертей солдат-срочников в мирное время быть не должно, заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Равков: солдаты-срочники не должны гибнуть в мирное время
© Sputnik/ Елена Семенова
Эксперт о деле Коржича: таких задержаний в армии еще не было

Тело 21-летнего военнослужащего Александра Коржича было обнаружено 3 октября. Следователи рассматривает три версии смерти солдата-срочника: доведение до самоубийства, убийство по мотивам личных неприязненных отношений, самоубийство из-за психологической травмы. Накануне СК проинформировал, что в рамках расследования под стражу заключены десять человек, среди которых — два офицера.

"Командиры и начальники должны отвечать за подчиненных. Не должно быть смертей военнослужащих, особенно срочной службы в мирное время", — приводит слова Равкова БелТА.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что армия является школой для молодых людей. В воинском коллективе, по мнению министра, не должно быть места халатности и трусости.

Равков также принес свои соболезнования родственникам погибшего солдата.

Ранее Минобороны сообщило об увольнении ряда должностных лиц 72 ОУЦ из рядов Вооруженных сил. Так, своей должности лишился начальник 3-й школы подготовки специалистов, начальник штаба — первый заместитель начальника школы, командир учебной роты, старшина медицинской и старшина учебной роты. В среду стало известно, что от исполнения служебных обязанностей отстранены начальник штаба — первый заместитель начальника 72 ОУЦ и начальник медицинской службы центра.

Ситуация вокруг гибели Коржича на жестком контроле у главы государства Александра Лукашенко. Все виновные в смерти молодого солдата понесут наказание. 

 
Теги: Минск
 
 
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Глава оборонного ведомства прокомментировал гибель Александра Коржича в воинской части в Печах.

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