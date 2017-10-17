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Гимнастка Богинская пожалела Гуцу, которую якобы изнасиловал Щербо

18.10.2017 13:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике белоруска Светлана Богинская рассказала, что ее сердце разбито после обвинения украинской спортсменкой Татьяны Гуцу в адрес легенды белорусского спорта Виталия Щербо в изнасиловании, сообщает Sputnik.

Гимнастка Богинская пожалела Гуцу, которую якобы изнасиловал Щербо
© Sputnik/ Александр Яковлев
Гимнастка Гуцу обвинила легендарного Виталия Щербо в изнасиловании

В среду на своей странице в Facebook Гуцу, дважды побеждавшая на Играх, обвинила шестикратного чемпиона Щербо в изнасиловании. По ее словам, это произошло в Штутгарте в 1991 году. Кроме того, Гуцу в своем рассказе назвала имена еще двух гимнастов, — Татьяна Топорова и Рустам Шарипов, — которые знали о преступлении, но не остановили Щербо.

"Мне очень жаль слышать эту историю о Татьяне Гуцу, она разбивает мое сердце после того, когда я узнала, через что она прошла…" — написала Богинская в комментариях под постом Гуцу в Facebook

Вместе с тем Богинская заступилась за Шарипова. По ее словам, двукратный олимпийский чемпион не смог бы допустить подобного. "Он лично в любой ситуации вступался не только за меня, но и за многих других, кто нуждался в этом. Рустам — один из величайших людей, которых я когда-либо встречала, он хороший друг, тренер, отец и муж. Я просто хочу сообщить, что он никогда не останется в стороне в подобной ситуации", — пояснила Богинская.

"На самом деле, пытаясь разобраться в этом деле со стороны, сложно понять, что действительно произошло", — заключила она.

Обвинения Гуцу в адрес Щербо также прокомментировала еще одна знаменитая гимнастка Александра Райсман (США). В своем Twitter она написала, что опустошена. "Поддерживаю вас, Татьяна, мне очень жаль. Виталий, вы мне противны. Те, кто смотрел в другую сторону, тоже виноваты", — заявила Райсман.

На сторону Гуцу стали также пользователи соцсетей. В своих комментариях они выражают поддержку бывшей гимнастке и требуют справедливого наказания для белоруса. 

Официальной позиции Щербо в связи с заявлением Гуцу пока нет. 

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Теги: Минск
 
 
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Знаменитая белорусская спортсменка заступилась за одного из гимнастов, который фигурировал в истории с изнасилованием Гуцу.

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