|
Гимнастка Богинская пожалела Гуцу, которую якобы изнасиловал Щербо
18.10.2017 13:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике белоруска Светлана Богинская рассказала, что ее сердце разбито после обвинения украинской спортсменкой Татьяны Гуцу в адрес легенды белорусского спорта Виталия Щербо в изнасиловании, сообщает Sputnik.
© Sputnik/ Александр Яковлев
В среду на своей странице в Facebook Гуцу, дважды побеждавшая на Играх, обвинила
"Мне очень жаль слышать эту историю о Татьяне Гуцу, она разбивает мое сердце после того, когда я узнала, через что она прошла…" — написала Богинская в комментариях под постом Гуцу в
Вместе с тем Богинская заступилась за Шарипова. По ее словам, двукратный олимпийский чемпион не смог бы допустить подобного. "Он лично в любой ситуации вступался не только за меня, но и за многих других, кто нуждался в этом. Рустам — один из величайших людей, которых я когда-либо встречала, он хороший друг, тренер, отец и муж. Я просто хочу сообщить, что он никогда не останется в стороне в подобной ситуации", — пояснила Богинская.
"На самом деле, пытаясь разобраться в этом деле со стороны, сложно понять, что действительно произошло", — заключила она.
Обвинения Гуцу в адрес Щербо также прокомментировала еще одна знаменитая гимнастка Александра Райсман (США). В своем Twitter она написала, что опустошена. "Поддерживаю вас, Татьяна, мне очень жаль. Виталий, вы мне противны. Те, кто смотрел в другую сторону, тоже виноваты", — заявила Райсман.
На сторону Гуцу стали также пользователи соцсетей. В своих комментариях они выражают поддержку бывшей гимнастке и требуют справедливого наказания для белоруса.
Официальной позиции Щербо в связи с заявлением Гуцу пока нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знаменитая белорусская спортсменка заступилась за одного из гимнастов, который фигурировал в истории с изнасилованием Гуцу.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии