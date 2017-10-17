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Белорусы собрали больше 4 тысяч подписей за легализацию марихуаны
18.10.2017 14:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт – Sputnik. Белорусы собирают подписи за декриминализацию конопли и производных на сайте электронных петиций. Инициаторы легализации приводят в пример отдельные страны, в которых выращивание и употребление конопли не является уголовным правонарушением.
"Законодатели в этих странах руководствуются исследованиями, которые утверждают, что конопля приносит значительно меньше вреда человеку и обществу в целом, чем, например, алкоголь или табак. В других странах употребление конопли и ее производных разрешено в медицинских целях (Германия, Израиль, Австрия, Дания, Польша, Австралия, Хорватия, Мексика, Чили, Греция и т.д.). То есть врач может выписать рецепт на приобретение конопли в аптеке", — пояснили авторы петиции.
В Беларуси за употребление, хранение или выращивание конопли и ее производных осуждены несколько тысяч человек.
"Легализация и декриминализация марихуаны в Беларуси позволит разгрузить судебную систему страны, снизит риск приобретения некачественной марихуаны, нанесет удар по организованной преступности и позволит тем, кто употребляет марихуану, избежать слишком суровых тюремных сроков", — сообщили инициаторы петиции.
Если петиция наберет достаточно сторонников, ее направят в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь и Министерство внутренних дел.
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