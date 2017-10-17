МИНСК, 18 окт — Sputnik. Административный процесс начат в отношении гражданина Чехии, который пытался перевезти нелегально через границу 46 предметов, относящихся к культурным ценностям, рассказали в ГТК.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Домачево". Водитель фуры Volvo, гражданин Чехии, следовал в Беларусь из Польши. Он предъявил документы на перевозимый товар и сказал, что ему нечего больше декларировать.

"Однако при проведении досмотра таможенники обнаружили 40 старинных монет и шесть денежных купюр различного номинала", — рассказали Sputnik в среду в ГТК.

Эксперты установили, что задержанные незадекларированные монеты и банкноты были созданы в XVIII-XX веках и являются культурными ценностями.

Среди найденных у водителя монет — немецкие пфеннинги, австро-венгерские геллеры, монеты и банкноты Российской империи, среди них "денга" 1737 года выпуска, имеющая особую ценность у коллекционеров.

Банкноты и монеты изъяты. ГТК в связи с этим случаем напоминает, что деньги, созданные более 100 лет назад, подлежат обязательному декларированию как культурные ценности.