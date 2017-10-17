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Пфеннинги, геллеры, "денгу" и другие монеты изъяли у чеха в "Домачево"
18.10.2017 14:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт — Sputnik. Административный процесс начат в отношении гражданина Чехии, который пытался перевезти нелегально через границу 46 предметов, относящихся к культурным ценностям, рассказали в ГТК.
Инцидент произошел в пункте пропуска "Домачево". Водитель фуры Volvo, гражданин Чехии, следовал в Беларусь из Польши. Он предъявил документы на перевозимый товар и сказал, что ему нечего больше декларировать.
"Однако при проведении досмотра таможенники обнаружили 40 старинных монет и шесть денежных купюр различного номинала", — рассказали Sputnik в среду в ГТК.
Эксперты установили, что задержанные незадекларированные монеты и банкноты были созданы в XVIII-XX веках и являются культурными ценностями.
Среди найденных у водителя монет — немецкие пфеннинги, австро-венгерские геллеры, монеты и банкноты Российской империи, среди них "денга" 1737 года выпуска, имеющая особую ценность у коллекционеров.
Банкноты и монеты изъяты. ГТК в связи с этим случаем напоминает, что деньги, созданные более 100 лет назад, подлежат обязательному декларированию как культурные ценности.
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Следуя через международный пункт пропуска, водитель не указал, что везет предметы, представляющие культурную ценность.
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