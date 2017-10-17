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Равков пообещал наказать виновных в гибели Коржича

18.10.2017 14:05 — Новости Общества | БДГ  
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Виновные и те должностные лица, которые своими действиями, бездействием, равнодушием привели к этой ситуации, должны понести наказание.

Об этом заявил министра обороны Беларуси Андрей Равков, говоря о гибели рядового Александра Коржича в воинской части в Печах. Он выразил соболезнования родственникам погибшего солдата.

Равков назвал армию школой для молодых людей, а «в воинском коллективе не должно быть халатности и трусости».

«Командиры и начальники должны отвечать за подчиненных, – заявил министр. – Не должно быть смертей военнослужащих, особенно срочной службы, в мирное время».

Министр отметил важность восстановления полной картины произошедшего. Никакими словами нельзя уменьшить боль от трагедии. Сейчас самое главное – восстановить полную картину произошедшего.

«Когда вы приезжаете на присягу, обратите внимание, что говорят командиры воинских частей. Они скажут, что делать в отношении своих детей, чтобы служба прошла без проблем. Взаимосвязь родителей с воинской частью должна быть постоянной. При этом если нет доверия к руководству воинских частей, у родственников всегда есть возможность прийти на прием к министру или обратиться в другие органы», – обратился Равков к родственникам.

Он также сообщил, что в настоящее время принимаются меры кадрового, технического, организационного характера в отношении воинской части 72-го объединенного учебного центра, в которой проходил службу Александр Коржич. Министр обещал кардинальное решить вопрос в ближайшее время.

Напомним, 3 октября в воинской части в Печах под Борисовом был найден повешенным 21-летний рядовой Александр Коржич. Дело о его гибели президент Беларуси взял под личный контроль.

18 октября было возбуждено 8 уголовных дел в отношении семи сержантов и старшины роты, в которой служил Коржич, они были заключены под стражу. Позднее стало известно, что задержаны командир роты Коржича и его заместитель.

По сообщению Минобороны, в тот же день за непринятие мер по предотвращению гибели рядового Коржича из Вооруженных сил уволено пять человек, двое отстранены от работы.

Фото: БЕЛТА

 
 
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Виновные и те должностные лица, которые своими действиями, бездействием, равнодушием привели к этой ситуации, должны понести наказание.

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