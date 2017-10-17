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Равков дал совет родителям солдат

18.10.2017 14:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Взаимосвязь родителей с воинской частью, где служат их сыновья, должная быть постоянной, заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Равков дал совет родителям солдат
© Sputnik / Виктор Толочко
Министр обороны прокомментировал гибель солдата в воинской части в Печах

В среду глава оборонного ведомства впервые прокомментировал гибель солдата-срочника Александра Коржича в воинской части в Печах под Борисовом. Министр выразил соболезнования родственникам погибшего, а также заявил, что лица, виновные в этой трагедии, понесут наказание. Кроме того, Равков обратился ко всем родителями, чьи дети служат или готовятся к службе в Вооруженных силах.

"Когда вы приезжаете на присягу, обратите внимание, что говорят командиры воинских частей. Они скажут, что делать в отношении своих детей, чтобы служба прошла без проблем. Взаимосвязь родителей с воинской частью должна быть постоянной", — цитирует БелТА Равкова.

Министр обратил внимание, если родители не доверяют руководству воинской части, они всегда могут попасть на прием к нему или в обратиться в другие органы.

Напомним, тело 21-летнего Коржича было найдено 3 октября в подвальном помещении на территории воинской части в Борисовском районе. Следователи возбудили уголовные дела в отношении десяти человек, в числе которых два офицера. Минобороны проинформировало, что из ВС уволены пять человек, еще двое отстранены от работы. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Взаимосвязь родителей с воинской частью, где служат их сыновья, должная быть постоянной, заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков. ...

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