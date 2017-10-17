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Равков дал совет родителям солдат
18.10.2017 14:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт — Sputnik. Взаимосвязь родителей с воинской частью, где служат их сыновья, должная быть постоянной, заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков.
© Sputnik / Виктор Толочко
В среду глава оборонного ведомства впервые прокомментировал
"Когда вы приезжаете на присягу, обратите внимание, что говорят командиры воинских частей. Они скажут, что делать в отношении своих детей, чтобы служба прошла без проблем. Взаимосвязь родителей с воинской частью должна быть постоянной", — цитирует БелТА Равкова.
Министр обратил внимание, если родители не доверяют руководству воинской части, они всегда могут попасть на прием к нему или в обратиться в другие органы.
Напомним, тело 21-летнего Коржича было найдено 3 октября в подвальном помещении на территории воинской части в Борисовском районе.
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Взаимосвязь родителей с воинской частью, где служат их сыновья, должная быть постоянной, заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков. ...
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