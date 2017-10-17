Праздничный апрель: Кейт и Уильям ожидают пополнения в семье

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Герцог и герцогиня Кембриджские объявили примерную дату рождения третьего ребенка. Пара ожидает пополнения королевской семьи в апреле, пишет The Guardian .



© REUTERS/ Kevin Light Впервые вместе за границей: платья Кейт и курьез с принцем Джорджем 15

21 апреля королева Елизавета II планирует отметить свой 92-ой день рождения. Через два дня после королевы день рождения празднует старший ребенок Кейт и Уильяма — Джордж, который в этом году пошел в школу. А 29 апреля пара планирует отпраздновать свою седьмую годовщину свадьбы.

Пока что в Кенсингтонском дворце не рассказывают, где герцогиня планирует родить ребенка, но многие предполагают, что, как и в случае с двумя предыдущими детьми, выбор может пасть на частную больницу Святой Мэри в Лондоне. Однако отмечают, что герцогиня Кембриджская может предпочесть роды дома.

Новости о беременности герцогини Кейт появились в сентябре. Кенсингтонский дворец объявил о том, что супруга Уильяма не может принять участие в официальных мероприятиях из-за утреннего недомогания. Недавно в сети появилось видео, на котором Кейт танцует с ростовой куклой-медвежонком, из чего публика заключила, что чувствует она себя уже лучше.

Посещая недавно Польшу, Кэтрин получила в подарок одежду для новорожденных и пошутила, что теперь они с Уильямом просто "обязаны" завести третьего ребенка. Пока неизвестно, кто родится на свет и станет новым членом королевской семьи. Будь то мальчик или девочка, третий ребенок герцога и герцогини станет пятым в очереди на британский престол — после сына королевы Чарльза, принца Уильяма, своего брата — юного принца Джорджа, и сестры — принцессы Шарлотты.