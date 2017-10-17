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Праздничный апрель: Кейт и Уильям ожидают пополнения в семье
18.10.2017 14:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт — Sputnik. Герцог и герцогиня Кембриджские объявили примерную дату рождения третьего ребенка. Пара
© REUTERS/ Kevin Light
21 апреля королева Елизавета II планирует отметить свой 92-ой день рождения. Через два дня после королевы день рождения празднует старший ребенок Кейт и Уильяма — Джордж, который в этом году пошел в школу. А 29 апреля пара планирует отпраздновать свою седьмую годовщину свадьбы.
Пока что в Кенсингтонском дворце не рассказывают, где герцогиня планирует родить ребенка, но многие предполагают, что, как и в случае с двумя предыдущими детьми, выбор может пасть на частную больницу Святой Мэри в Лондоне. Однако отмечают, что герцогиня Кембриджская может предпочесть роды дома.
Новости о беременности герцогини Кейт появились в сентябре. Кенсингтонский дворец объявил о том, что супруга Уильяма не может принять участие в официальных мероприятиях из-за утреннего недомогания. Недавно в сети появилось видео, на котором Кейт танцует с ростовой куклой-медвежонком, из чего публика заключила, что чувствует она себя уже лучше.
Посещая недавно Польшу, Кэтрин получила в подарок одежду для новорожденных и пошутила, что теперь они с Уильямом просто "обязаны" завести третьего ребенка. Пока неизвестно, кто родится на свет и станет новым членом королевской семьи. Будь то мальчик или девочка, третий ребенок герцога и герцогини
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Грядущий апрель побалует членов британской королевский семьи радостными событиями: свои дни рождения отпразднуют королева Елизавета II и юный Джордж...
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