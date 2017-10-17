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Неудобства при пересечении границы возможны в "Брузгах"

18.10.2017 14:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. В пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе возможны временные неудобства, предупредили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

С 19 октября на две недели здесь меняется организация движения транспорта. Причем маршруты движения будут изменены как на выезд, так и на въезд в Беларусь.

"Временные неудобства связаны с проведением дорожных работ в данном пункте пропуска. Ремонт планируется завершить в течение двух недель", — пояснили в ГПК.

В связи с этим для более комфортного и быстрого пересечения границы гражданам и грузоперевозчикам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты движения.

Международный пункт пропуска "Брузги" расположен в Гродненской области и способен пропустить в сутки порядка  2,1 тысяч легковых, более 800 грузовых автомобилей и около 80 автобусов.

Ранее дорожные работы польская сторона проводила в пункте пропуска "Бобровники". На несколько часов движение на погранпереходе было остановлено.

 
Теги: Минск
 
 
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На две недели движение транспорта в ПП на белорусско-польской границе будет изменено из-за дорожных работ.

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В пункте пропуска "Брузги" из-за ремонта возможны временные неудобства при пересечении границы
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