Переливание крови от беременных женщин опасно для мужчин

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Нидерландские медики полагают, что переливание крови от беременных женщин мужчинам сопряжено с высоким риском смерти последних, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на журнал JAMA.



© Sputnik / Виктор Толочко Детская кровь: отличается ли от взрослой и с чем не "уживается"

"Мужчины, получившие кровь беременных женщин, имели статистически значимое увеличение смертности по сравнению с теми, кто получил кровь от других мужчин или женщин без истории беременности", — говорится в публикации.

Специалисты считают, что антитела, которые вырабатываются во время беременности для защиты плода, вызывают у мужчин болезненную реакцию — острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС). Так называют опасное воспалительное поражение легких, для лечения которого часто необходима их искусственная вентиляция. Без врачебного вмешательства воспаление может закончиться летально.

Исследование проводилось нидерландскими медиками с 2005 по 2015 год. Участие в нем приняли более 30 тысяч пациентов.