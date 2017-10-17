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Переливание крови от беременных женщин опасно для мужчин

18.10.2017 15:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Нидерландские медики полагают, что переливание крови от беременных женщин мужчинам сопряжено с высоким риском смерти последних, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на журнал JAMA.

Переливание крови от беременных женщин опасно для мужчин
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мужчины, получившие кровь беременных женщин, имели статистически значимое увеличение смертности по сравнению с теми, кто получил кровь от других мужчин или женщин без истории беременности", — говорится в публикации.

Специалисты считают, что антитела, которые вырабатываются во время беременности для защиты плода, вызывают у мужчин болезненную реакцию — острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС). Так называют опасное воспалительное поражение легких, для лечения которого часто необходима их искусственная вентиляция. Без врачебного вмешательства воспаление может закончиться летально.

Исследование проводилось нидерландскими медиками с 2005 по 2015 год. Участие в нем приняли более 30 тысяч пациентов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 112
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Смертность среди таких пациентов выше, чем среди тех, кто получил кровь от других людей.

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