ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко примет участие в семинаре по проблемам ЖКХ

18.10.2017 17:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 октября примет участие в пленарном заседании республиканского семинара "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны", сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко примет участие в семинаре по проблемам ЖКХ
© Sputnik / Виктор Толочко
Городская среда: капремонт с отдаленными последствиями

Там отметили, что на заседании планируется всесторонне рассмотреть вопросы совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства страны.

"Речь в том числе пойдет о реализации новых подходов по совершенствованию работы в отрасли, снижении затрат и повышении качества обслуживания населения. Будет проанализирована и мировая практика организации управления жилищным фондом", — рассказали в пресс-службе.

Там проинформировали, что пленарное заседание состоится во Дворце Независимости в Минске. В мероприятии примут участие около 250 человек, в том числе высшие должностные лица, руководители госорганов и организаций, представители местных органов госуправления.

Республиканский семинар пройдет в Минске 19-20 октября. В первый день состоится открытие мероприятия, пройдут практические занятия, в ходе которых участники семинара смогут ознакомиться с опытом организации работы по различным направлениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 101
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент обсудит с руководителями органов госуправления вопросы снижения затрат в отрасли и повышения качества обслуживания населения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Свечку не держала: Торопова прокомментировала секс-скандал Гуцу - Щербо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика