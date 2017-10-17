Лукашенко примет участие в семинаре по проблемам ЖКХ

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 октября примет участие в пленарном заседании республиканского семинара "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны", сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



© Sputnik / Виктор Толочко Городская среда: капремонт с отдаленными последствиями

Там отметили, что на заседании планируется всесторонне рассмотреть вопросы совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства страны.

"Речь в том числе пойдет о реализации новых подходов по совершенствованию работы в отрасли, снижении затрат и повышении качества обслуживания населения. Будет проанализирована и мировая практика организации управления жилищным фондом", — рассказали в пресс-службе.

Там проинформировали, что пленарное заседание состоится во Дворце Независимости в Минске. В мероприятии примут участие около 250 человек, в том числе высшие должностные лица, руководители госорганов и организаций, представители местных органов госуправления.

Республиканский семинар пройдет в Минске 19-20 октября . В первый день состоится открытие мероприятия, пройдут практические занятия, в ходе которых участники семинара смогут ознакомиться с опытом организации работы по различным направлениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства.