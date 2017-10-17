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Лукашенко примет участие в семинаре по проблемам ЖКХ
18.10.2017 17:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 октября примет участие в пленарном заседании республиканского семинара "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны", сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Там отметили, что на заседании планируется всесторонне рассмотреть вопросы совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства страны.
"Речь в том числе пойдет о реализации новых подходов по совершенствованию работы в отрасли, снижении затрат и повышении качества обслуживания населения. Будет проанализирована и мировая практика организации управления жилищным фондом", — рассказали в пресс-службе.
Там проинформировали, что пленарное заседание состоится во Дворце Независимости в Минске. В мероприятии примут участие около 250 человек, в том числе высшие должностные лица, руководители госорганов и организаций, представители местных органов госуправления.
Республиканский семинар
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Президент обсудит с руководителями органов госуправления вопросы снижения затрат в отрасли и повышения качества обслуживания населения.
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