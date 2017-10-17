Свечку не держала: Торопова прокомментировала секс-скандал Гуцу - Щербо

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Кыргызстанский тренер по спортивной гимнастике Татьяна Торопова в секс-скандале, в котором прозвучало ее имя, не принимает ничью сторону, ни Гуцу, ни Щербо, так как "не при делах".

"Ме too" Татьяны Гуцу

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, двукратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике украинка Татьяна Гуцу присоединилась к движению "Ме too", обвинив шестикратного победителя Игр-1992, советского и белорусского гимнаста Виталия Щербо в изнасиловании. Она назвала Щербу "монстром" и рассказала об инциденте, который произошел в Штутгарте в 1991 году.

Гуцу утверждает, что как минимум двое членов сборной знали о изнасиловании, но ничего не предприняли, чтобы спасти 15-летнюю гимнастку (Щербо тогда было 19 лет).

"Татьяна Торопова, которую я считала своей подругой и партнером по национальной сборной СССР, спасибо тебе, что ты не набралась храбрости, когда мне это нужно больше всего, чтобы постоять за меня и побороться за права женщин. Но нет — значит нет", — написала она на своей странице в ФБ.

Факта изнасилования не видела

Татьяна Торопова прокомментировала Sputnik Кыргызстан секс-скандал, в котором прозвучало ее имя.

"Я читала, но не скажу, что написано правдиво. Я не присутствовала при их так сказать отношениях, свечку не держала. Зря она меня "впихивает", если мы были вместе на одних соревнованиях", — рассказала тренер в интервью Sputnik Кыргызстан.



© Sputnik/ Владимир Родионов Гимнастка Татьяна Гуцу выступает на международном турнире по спортивной гимнастике "Звезды мира-92"

"Факта изнасилования я не видела. Я была такая же участница и контролировать каждый ее шаг не имела права. В принципе, это не мое дело. Она ездила со своим тренером и о проблемах должна ему сообщать, а не спустя столько лет обвинять меня. Непонятно, почему она это сказала, я еще с ней буду общаться, зачем она это сделала", — отметила она.

Как рассказала Торопова, с Гуцу она не виделась с 1991 года, и только в последний месяц они нашли друг друга в соцсетях.

"С 1991 года не общались. Я еще с ней буду говорить, зачем она это сделала и для чего. Мне это не надо, нас ничего не связывает", — констатировала собеседница Sputnik.

No comments

Татьяна Торопова в настоящее время живет в Бишкеке. Остальные участники секс-скандала — Гуцу, Щербо и Рустам Шарипов, который, по словам обвинительницы, был хорошим товарищем для Виталия, но не защитил 15-летнюю Татьяну, — живут в США.

Ни Щербо, ни Шарипов пока никак не высказались по поводу обвинений в свой адрес.

Между тем мама Виталия настаивает на том, что ее сына и Татьяну Гуцу связывали исключительно дружеские отношения. Она не понимает, почему Татьяна молчала 27 лет. Ее обвинения Валентина Николаевна называет чушью и полным бредом.

Мама Щербо: может, Виталя всю женскую сборную изнасиловал? >>

Белорус Щербо вошел в мировую спортивную историю как единственный не пловец, сумевший привезти с одной Олимпиады шесть золотых медалей. Помимо 10 олимпийских наград, в копилке Виталия Щербо — 14 золотых медалей Чемпионата мира и 10 европейского первенства. В США Щербо перебрался еще в 1993-м и со временем открыл там свой гимнастический зал. Аналогичный бизнес в Америке и у Татьяны Гуцу.