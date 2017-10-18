ГАИ: мы не сторонники возврата велосипедов на проезжую часть дороги

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Статистика ДТП, связанных с наездом на велосипедистов, показывает, что перемещение их на пешеходные дорожки и тротуары значительно снизило травматизм этой категории участников дорожного движения, заявил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь .



© Pixabay Велосипедистам могут разрешить в жилых зонах ездить по дорогам

"Действительно, велосипедный бум пришел к нам совсем недавно, и городская инфраструктура, которая была целиком и полностью направлена на движение автомобилей и пешеходов, только в некоторой степени учитывала велосипедное движение. Но сейчас мы уделяем особое внимание развитию велосипедного движения и общественного транспорта, поскольку это — создание альтернативы автомобилям", — пояснил он.

По его словам, первые шаги, которые проводились ГАИ и органами местной исполнительной власти по созданию велосипедной инфраструктуры, предпринимались в плоскости самых простых решений: обозначения велодорожки на достаточно широких минских тротуарах вдоль основных магистралей, чтобы как-то предупредить пешеходов, что в этом месте может появиться велосипедист.

"В ПДД есть нормы, регулирующие движение, в том числе пешеходов и велосипедистов. Но существующие нормативы сегодня не в полной мере обеспечивают комфортной совместное движение и пешеходов, и велосипедов. Поэтому мы будем развивать это направление деятельности. Нас в этом поддерживают городские власти, которые большое внимание уделяют этому вопросу", — рассказал начальник минского УГАИ.

Отвечая на вопрос о том, вернут ли велосипедистам право передвигаться по проезжей части, он подчеркнул, что ГАИ не сторонник этой идеи. В свое время, когда соответствующие изменения, которые переместили движение велосипедистов на пешеходные дорожки и тротуары, вносились в ПДД, анализ статистики ДТП, связанных с наездом на велосипедистов, показал, что это изменение в правилах на порядок снизило травматизм этой категории участников дорожного движения.

Нет предела совершенству

В ближайшее время в столице появится пилотный участок велодорожки, предназначенной не для прогулок, а для полноценного передвижения по городу. Этот вопрос обсуждался на последней комиссии по безопасности дорожного движения в городе Минске, отметил Гаркун.



© Sputnik / Виктор Толочко С огоньком: вечерний велопробег вместо выхлопных газов

По его словам, "это должна быть не прогулочная велодорожка, которая выполняет функцию реализации спортивного интереса. Мы ее рассматриваем в аспекте создания инфраструктуры передвижения по городу и использования велосипеда как вида транспорта".

ГАИ совместно с органами местной исполнительной власти активно работает над совершенствованием инфраструктуры для велодвижения в Минске. По мнению Гаркуна, следующий шаг — это корректировка в сфере правового регулирования: разработка нормативов, внесение изменений в правила дорожного движения в части регламентации прав и обязанностей тех или иных участников дорожного движения, внесение в соответствующие нормативные документы изменений, касаемо применения новых форм дорожной разметки, дорожных знаков и прочего.

"Уровень велосипедизации растет быстрее, чем мы успеваем строить магистральные велодорожки. Но уже в действующих нормативах заложено, что при капремонте, реконструкции и строительстве магистральной дорожной сети должны закладываться велодорожки. Все новые улицы появляются с уже выделенными велодорожками", — добавил начальник отдела технических средств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Навой.

По его словам, ГАИ это отслеживает и рассматривает велосипедное движение как один из элементов управления транспортным спросом, который позволит снизить уровень автомобилизации и пересадить людей на велосипеды, тем самым улучшив комфорт и безопасность горожан.

В пресс-центре Sputnik Беларусь прошла прямая линия с руководством ГАИ города Минска, на которую поступило более 20 звонков на самые актуальные для города темы. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь.