Борьба жильцов в районе улицы Розы Люксембург с застройкой продолжается шесть лет, но вместо того, чтобы защитить жителей от шума железной дороги, власти решили построить в районе дорожную развязку.



© Sputnik / Виктор Толочко Капитальный ремонт: могут ли жильцы контролировать качество работ

А когда-то здесь пели соловьи

Тому, что город наступает, оставляя им все меньше места, жильцы давно перестали удивляться. Примерно с того момента, как рядом с домом начали строить офисное здание, из-за которого и инсоляция (естественная освещенность — Sputnik) в квартирах снизилась, некоторым приходится даже днем зажигать свет, а машин во дворах прибавилось.

"Наш дом по второму переулку Розы Люксембург, и весь квартал в целом, от железной дороги защищала санитарно-защитная зона, на которой располагался частный сектор по Матвеевскому переулку с зелеными садами, где пели соловьи и озелененной придомовой территорией, которую обслуживали сотрудники ЖЭС №14. Но 2011 год изменил все", — рассказали активисты дома №4.

Со строительством офисного здания ЗАО "Лект" вместо социально-культурного объекта, который планировался по ПДП 2017 года, было вырезано 360 деревьев, отселен частный сектор, а придомовую территорию "зачистили" и отдали под строительный городок ЗАО "Лект" — там разместилась строительная техника, бытовки и стройматериалы.

"И все это располагалось под окнами наших домов. Вот так в одночасье Мингорисполком, без информирования жителей, своим решением лишил нас квартала, сквера, территории, а в итоге — всего", — рассказали жильцы.



© Sputnik / Марина Серебрякова Здесь еще недавно росли молодые деревца, которые жители района высадили вместе со своими детьми

Жизнь в графике стройки

Позже жильцы узнали о планах администрации построить в районе кольцевую дорогу. Жители вспоминают, что пять лет жили с превышением уровня шумового загрязнения, пока застройщик оборудовал на некогда их придомовой территории стоянку.



© Sputnik / Александр Шурмелев Депутат жителям района у "Пролетарской": и в Сухарево можно жить

"Целый год строительства дороги по улице Либкнехта квартал вынужден был жить по законам и графикам стройки. Потоки грузового, служебного транспорта по внутридворовой территории, парковки легкового транспорта офисных и общественных объектов во дворах, на газонах, пешеходных дорожках и даже детских площадках. Разве это нормально?" — обижены жильцы.

Весной этого года началось строительство дороги уже на участке пересечения улицы Карла Либкнехта и проспекта Дзержинского. Жильцы утверждают, что утверждение "Кольца" общественного обсуждения не проходило. Автотранспортная магистраль общегородского значения с развязкой в стесненных условиях рядом с жилым домом планируется на территории санитарно-защитной зоны.

Дубы пережили революцию и войну, но не стройку

Санитарно-защитная зона окончательно уничтожена с вырубкой оставшихся деревьев и двух дубов, переживших революцию и Великую отечественную и не переживших стройку.

"На этой территории действовала группа подпольщиков-железнодорожников. В корнях, ветвях дубов и груш хранили оружие и документы. Хозяин усадьбы не срезал деревья даже тогда, когда его дети мерзли и нечем было топить печь! Спилили безжалостно, в одно мгновение… Осталась память и фотографии детей в обнимку с дубом и голое разрытое поле", — вспоминают жильцы.



© Sputnik / Марина Серебрякова Жители домов в районе улицы Розы Люксембург уже много лет живут в ритме стройки

Недавно президент обсудил с чиновниками эту проблему и наказал не пилить вековые деревья и не вступать в ненужные конфликты с минчанами.

"Вы начинаете там пилить, сносить непонятно что, распахивать… Вместо того чтобы парк где-то заложить или в порядок привести", — осудил чиновников президент.

Три года назад жители дома №4 посадили аллею из 50-ти деревьев на расстоянии 20 метров от дома, надеясь, что к моменту строительства объекта "Кольцо — 1" деревья подрастут и хоть немного защитят от дороги.

"С каким энтузиазмом мальчики сажали свои первые деревья, поливали их в засушливое лето из пластиковых бутылок, выкашивали траву у стволов… Стыдно смотреть им в глаза — взрослые не смогли защитить их аллею. 29 деревьев, попавших за забор, были безжалостно выдраны и увезены. Правда после выступления Лукашенко по телевидению, на следующий день восемь наших же деревьев были привезены и посажены под окнами. Вряд ли приживутся, как и шесть елей", — рассуждают жильцы.

Проблем, связанных со строительством кольца у жителей только прибавляется. На требования предоставить экологическое заключение, обязательное для этого объекта, активисты района получили отказ, и задумались — а есть ли оно вообще в природе?



© Sputnik / Марина Серебрякова План реконструкции района с местными жителями не обсуждался

"Но в документах утвержденного проекта есть раздел "Благоустройство территории" в котором содержатся данные по выбросам вредных веществ и шумам. Превышение норм по шумам от магистрали и трех съездов с нее в дневное время составляет 35 дБа — и это без превышения показателей от железной дороги. Проектировщики "Минскинжпроекта" видимо решили, что кольцо и есть главное шумозащитное мероприятие", — грустно смеются жильцы.

Местные жители признают — дороги нужны, и город должен развиваться. Но все же хотелось бы, чтобы это происходило не в ущерб комфорту и здоровью населения.

"Дороги строятся надолго, а жизнь у человека одна, и прожить ее за забором новостройки в нечеловеческих условиях не хочется никому", — резюмировали жильцы.