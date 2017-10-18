МИНСК, 19 окт — Sputnik. Бывшего директора Государственного предприятия "Борисовводоканал" подозревают в том, что он обманывал потребителей, не информируя их о том, что вода, которую они получают, ненадлежащего качества. В отношении чиновника прокуратура Борисовского района возбудила уголовное дело по части 2 статьи 257 УК Республики Беларусь (Обман потребителей).

"Чиновник подозревается в том, что, будучи осведомленным о плохом качестве воды в некоторых артезианских скважинах на территории района, не информировал об этом территориальный центр эпидемиологии и потребителей воды из этих скважин. Таким образом он совершил обман потребителей, повлекший причинение ущерба на сумму более 18 тысяч рублей", — рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Минского облисполкома.

Основанием для возбуждения дела стали материалы расследования, проведенного ОБЭП Борисовского РОВД. Как рассказали в ведомстве, информация о некачественной воде, которую получали жители ряда деревень на территориях Лошницкого, Велятичского, Гливинского, Метчанского, Зачистского, Пересадского и Нёманицкого сельских советов, была получена оперативным путем — местные жители в милицию на воду не жаловались. Тем не менее, было решено продолжить проверку.

В итоге были обследованы все 150 артезианских скважин района. В 18 из них была обнаружена вода ненадлежащего качества. В ходе дальнейшей проверки оперативники выяснили, что экс-директор местного "Водоканала" о проблеме знал, но никаких действий по исправлению ситуации не предпринимал, и о том, что из кранов потребителей течет некачественная вода, не предупреждал.



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"В настоящее время в отношении бывшего руководителя уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 257 УК Республики Беларусь (Обман потребителей). Однако сотрудники ОБЭП не исключают, что в ходе проведения дальнейшей проверки, а также учитывая бездействие должностного лица, преступное деяние может быть переквалифицировано на более тяжкое", — подчеркнули в УВД.

Сотрудники Борисовского ОБЭП обращаются к жителям района с просьбой: если у кого-то возникли претензии к качеству воды (она мутная, имеет неприятный запах или посторонние примеси), позвонить по телефонам (8-0177) 70-70-23 или (8-029) 332-96-88.