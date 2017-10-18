|
Отопление в Минске, несмотря на потепление, отключать не будут
19.10.2017 11:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт — Sputnik. В Минске, несмотря на наступившее на текущей неделе потепление, не планируется отключать отопление в жилом фонде, сообщили Sputnik на предприятии "Минское городское жилищное хозяйство".
С понедельника в Минске отмечается значительное потепление. Температура воздуха в дневное время поднимается существенно выше +10 градусов. Между тем отопительный сезон в столице
"Температура в жилых домах регулируется автоматически, в соответствии с температурой наружного воздуха, поэтому для отключения отопления в связи с теплой погодой нет причин", — сообщили в ГО "Минское городское жилищное хозяйство".
Там отметили, что вести речь о режиме протапливания некорректно, поскольку в каждом доме регулировка температуры теплоносителей происходит автоматически и автономно.
Слишком горячие батареи в квартирах некоторых минчан на предприятии объяснили возможными неполадками, связанными с началом отопительного сезона, и посоветовали тем, у кого в квартирах слишком жарко, обращаться в коммунальные службы по месту жительства.
"Решений на уровне городских властей по централизованному отключению отопления не ожидается", — подчеркнули специалисты.
На предприятии также отметили, что, по прогнозам синоптиков, в Беларуси уже в самые ближайшие дни похолодает.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Температура в квартирах регулируется автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии