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Минздрав предлагает сдерживать цены еще на 11 лекарств
19.10.2017 12:50 — Новости Общества | БДГ
Перечень медпрепаратов, стоимость которых регулируется государством, расширится на 11 позиций.
Об этом стало известно по итогам совещания в Минздраве по вопросам регулирования и снижения цен, сообщают сообщили в предприятии «Белфармация».
Перечень наименований лекарств, в отношении которых действуют меры снижения цен, принятые Минздравом Беларуси с 2016 года, по состоянию на октябрь включает 1348 торговых наименований лекарств.
Теперь этот список будет пополнен 11 наименованиями, передает
Так, государством будут регулироваться цены на медпрепараты производства совместной компании «Ферейн». Речь идет о растворах для инъекций «Амикацин», «Баралгин», «Дротаверин», «Метилэргометрин».
Такие же меря касаются и лекарств производства Борисовского завода медпрепаратов. Будут сдерживаться цены на растворы для инъекций «Анальгин», «Кеторолак», таблетки «Аспикард», «Каптоприл». С ноября цены на препараты «Доксициклин», «Омепразол» и таблетки «Амброксол» также будут регулироваться государством.
В Белфармации отмечают, что французская компания «Санофи-Авентис Групп», поставляющая медпрепараты и в Беларусь, объявила о снижении контрактных цен на некоторые медпрепараты.
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Перечень медпрепаратов, стоимость которых регулируется государством, расширится на 11 позиций. Об этом стало известно по итогам совещания в Минздраве по вопросам...
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