Минздрав предлагает сдерживать цены еще на 11 лекарств

Перечень медпрепаратов, стоимость которых регулируется государством, расширится на 11 позиций.

Об этом стало известно по итогам совещания в Минздраве по вопросам регулирования и снижения цен, сообщают сообщили в предприятии «Белфармация».

Перечень наименований лекарств, в отношении которых действуют меры снижения цен, принятые Минздравом Беларуси с 2016 года, по состоянию на октябрь включает 1348 торговых наименований лекарств.

Теперь этот список будет пополнен 11 наименованиями, передает БЕЛТА .

Так, государством будут регулироваться цены на медпрепараты производства совместной компании «Ферейн». Речь идет о растворах для инъекций «Амикацин», «Баралгин», «Дротаверин», «Метилэргометрин».

Такие же меря касаются и лекарств производства Борисовского завода медпрепаратов. Будут сдерживаться цены на растворы для инъекций «Анальгин», «Кеторолак», таблетки «Аспикард», «Каптоприл». С ноября цены на препараты «Доксициклин», «Омепразол» и таблетки «Амброксол» также будут регулироваться государством.

В Белфармации отмечают, что французская компания «Санофи-Авентис Групп», поставляющая медпрепараты и в Беларусь, объявила о снижении контрактных цен на некоторые медпрепараты.