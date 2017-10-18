Россиянин почти 20 лет получал две пенсии: в России и Беларуси

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Гражданин России в течение почти 20 лет получал две пенсии: одну на территории РФ, другую на территории Беларуси, где проживал все эти годы, рассказали в Генеральной прокуратуре РБ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Мошенничество в особо крупном размере). В ходе предварительного следствия было установлено, что мужчина, являясь гражданином РФ, получал пенсию по выслуге лет на территории России. Однако, переехав в начале 90-х годов в Беларусь, он подал заявление в Барановичский городской отдел социального обеспечения о назначении ему пенсии по выслуге лет и на территории Беларуси. Заявление было принято.

В итоге с 1993 по 2014 годы предприимчивый пенсионер причинил белорусскому государству ущерб на 26,7 тысяч рублей. Это сумма начисленной и полученной им пенсии эти неполные 20 лет.

Мужчину привлекут к ответственности и в России — государстве гражданской принадлежности. Генпрокуратура Беларуси передала это уголовное дело коллегам в соответствии с Конвенцией государств — участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.