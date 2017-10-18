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Россиянин почти 20 лет получал две пенсии: в России и Беларуси
19.10.2017 14:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт — Sputnik. Гражданин России в течение почти 20 лет получал две пенсии: одну на территории РФ, другую на территории Беларуси, где проживал все эти годы, рассказали в Генеральной прокуратуре РБ.
© Sputnik/ Стрингер
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Мошенничество в особо крупном размере). В ходе предварительного следствия было установлено, что мужчина, являясь гражданином РФ, получал пенсию по выслуге лет на территории России. Однако, переехав в начале 90-х годов в Беларусь, он подал заявление в Барановичский городской отдел социального обеспечения о назначении ему пенсии по выслуге лет и на территории Беларуси. Заявление было принято.
В итоге с 1993 по 2014 годы предприимчивый пенсионер причинил белорусскому государству ущерб на 26,7 тысяч рублей. Это сумма начисленной и полученной им пенсии эти неполные 20 лет.
Мужчину привлекут к ответственности и в России — государстве гражданской принадлежности. Генпрокуратура Беларуси передала это уголовное дело коллегам в соответствии с Конвенцией государств — участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
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Генпрокуратура передала уголовное дело в отношении предприимчивого пенсионера российским коллегам и огласила сумму незаконно полученной за эти годы пенсии на...
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