ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россиянин почти 20 лет получал две пенсии: в России и Беларуси

19.10.2017 14:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Гражданин России в течение почти 20 лет получал две пенсии: одну на территории РФ, другую на территории Беларуси, где проживал все эти годы, рассказали в Генеральной прокуратуре РБ.

Россиянин почти 20 лет получал две пенсии: в России и Беларуси
© Sputnik/ Стрингер
У военных попросят справки за соцотпуска, чтобы рассчитать пенсию

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Мошенничество в особо крупном размере). В ходе предварительного следствия было установлено, что мужчина, являясь гражданином РФ, получал пенсию по выслуге лет на территории России. Однако, переехав в начале 90-х годов в Беларусь, он подал заявление  в Барановичский городской отдел социального обеспечения  о назначении ему пенсии по выслуге лет и на территории Беларуси. Заявление было принято.

В итоге с 1993 по 2014 годы предприимчивый пенсионер причинил белорусскому государству ущерб на 26,7 тысяч рублей. Это сумма начисленной и полученной им пенсии эти неполные 20 лет.

Мужчину привлекут к ответственности и в России — государстве гражданской принадлежности. Генпрокуратура Беларуси передала это уголовное дело коллегам в соответствии с Конвенцией государств — участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 110
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокуратура передала уголовное дело в отношении предприимчивого пенсионера российским коллегам и огласила сумму незаконно полученной за эти годы пенсии на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Милиция задержала минчанина, который воровал кошельки в больницах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика