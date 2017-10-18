Разочаровавшуюся в работе собаку Лулу уволили из ЦРУ

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США уволило собаку-ищейку по кличке Лулу за потерю интереса к работе, сообщается на сайте ведомства.

"Для наших тренеров розыскной службы необходимо, чтобы собаки любили работу, которую они делают. Иногда… они дают понять, что быть на службе по поиску взрывных устройств — это жизнь не для них. Так случилось с одним из щенков осеннего "класса для щенков" 2017 года", — говорится в сообщении.

Лулу, пояснили в ЦРУ, спустя несколько недель тренировок дала понять кинологам, что ей неинтересно обнаруживать запахи взрывных устройств. В ведомстве отметили, что и у собак, и у людей бывают хорошие и неудачные дни, когда они проходят обучение чему-то новому. "Собака может стать ленивой… или просто не выражать никакого интереса к тому, чему ее учат в данный момент", — отмечается в заявлении. Однако такое состояние обычно длится один-два дня.

Но у Лулу такое настроение — явление не временное. "Это просто не та работа, для которой они предназначены", — отмечается на сайте. Лулу потеряла интерес к поиску взрывчатки, ее не могли мотивировать едой или игрой.

В ЦРУ пояснили, что в таких случаях "наставник" забирает собаку к себе. Так произошло и с Лулу. "Мы будем скучать по Лулу, но это было правильное решение для нее", — сказали в ЦРУ и пожелали собаке всего самого хорошего в ее новой жизни.