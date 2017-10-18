Лукашенко назначил замглавы Следственного комитета

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Андрея Смаля заместителем председателя Следственного комитета, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Там добавили, что президентом был подписан соответствующий указ.



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Создание Следственного комитета положило начало коренной реформе белорусской правоохранительной системы. Решение о его создании было принято 2 августа 2011 года на проведенном под руководством президента совещании по вопросу совершенствования системы органов предварительного расследования. В сентябре 2011 года Лукашенко подписал указ о создании СК, а уже 1 января 2012 года новая следственная структура приступила к функционированию.

В настоящее время возглавляет СК Иван Носкевич.

В мае этого года Лукашенко, принимая с докладом Носкевича, интересовался, как идет процесс оптимизации в СК, и подчеркнул, что они ни в коем случае не должны повлиять на качество следствия, его независимый, честный и принципиальный характер.