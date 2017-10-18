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Лукашенко назначил замглавы Следственного комитета

19.10.2017 15:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Андрея Смаля заместителем председателя Следственного комитета, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Там добавили, что президентом был подписан соответствующий указ.

Лукашенко назначил замглавы Следственного комитета
© Sputnik / Виктор Толочко
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Создание Следственного комитета положило начало коренной реформе белорусской правоохранительной системы. Решение о его создании было принято 2 августа 2011 года на проведенном под руководством президента совещании по вопросу совершенствования системы органов предварительного расследования. В сентябре 2011 года Лукашенко подписал указ о создании СК, а уже 1 января 2012 года новая следственная структура приступила к функционированию.

В настоящее время возглавляет СК Иван Носкевич.

В мае этого года Лукашенко, принимая с докладом Носкевича, интересовался, как идет процесс оптимизации в СК, и подчеркнул, что они ни в коем случае не должны повлиять на качество следствия, его независимый, честный и принципиальный характер.

 
Теги: Минск
 
 
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Указ о назначении Андрея Смаля на эту должность подписал глава государства.

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