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Лукашенко назначил замглавы Следственного комитета
19.10.2017 15:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Андрея Смаля заместителем председателя Следственного комитета, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
Там добавили, что президентом был подписан соответствующий указ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Создание Следственного комитета положило начало коренной реформе белорусской правоохранительной системы. Решение о его создании было принято 2 августа 2011 года на проведенном под руководством президента совещании по вопросу совершенствования системы органов предварительного расследования. В сентябре 2011 года Лукашенко подписал указ о создании СК, а уже 1 января 2012 года новая следственная структура приступила к функционированию.
В настоящее время возглавляет СК Иван Носкевич.
В мае этого года Лукашенко, принимая с докладом Носкевича, интересовался, как идет процесс оптимизации в СК, и подчеркнул, что они ни в коем случае не должны повлиять на качество следствия, его независимый, честный и принципиальный характер.
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Указ о назначении Андрея Смаля на эту должность подписал глава государства.
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