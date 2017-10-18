В Беларуси предлагают создать единый центр помощи людям с аутизмом

В Минске впервые обсудят международный опыт социализации людей с аутизмом.

Создание инклюзивной среды и помощь людям с особенностями станут главными темами международного семинара «Театр и аутизм. Вопросы и ответы», который проходит 19-20 октября, сообщили организаторы форума – Семейный инклюзив-театр «і» при поддержке компании velcom.

Участие в форуме примут эксперты из Беларуси и стран Евросоюза. Они поделятся современными методиками по развитию особенных детей, в том числе обсудят эффективность театротерапии, а также рассмотрят проблемы инклюзии и информирования общественности о проблеме аутизма.

«Пока в Беларуси, к сожалению, нет единой площадки, куда могли бы обратиться родители особенных детей. По мнению многих людей, которые столкнулись с этой проблемой, в нашей стране необходим единый центр помощи людям с аутизмом. Проведение форума – это попытка объединить усилия всех организаций, которые заинтересованы помогать особенным людям, – отметила художественный руководитель Семейного инклюзив-театра «і» Ирина Пушкарева. – Очень важно, что на семинаре будут присутствовать представители региональных центров коррекционного обучения, общественных инициатив, педагоги и тьюторы. Они познакомятся с опытом зарубежных коллег и, возможно, получат новую для себя информацию».

Также Семейный инклюзив-театр «і» представит свою уникальную методику по развитию особенных детей. Ее суть – в организации инклюзивных театральных трупп, где вместе играют обычные и особенные дети, а динамика их развития отслеживается и корректируется с помощью анализа видеозаписей.

«Еще 2 года назад в Беларуси ощущался дефицит информации о проблеме аутизма и тем более об успешных методиках социализации особенных детей, – отметил Вячеслав Смирнов, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom, выступившей одним из инициаторов создания инклюзивного театра. – Сейчас те, кто следит за развитием этого проекта, отмечают серьезный прогресс у особенных детей. Те, кто раньше практически не разговаривал или плохо двигался, сейчас свободно декламируют, танцуют и поют на сцене. Они не только преодолели какие-то свои поведенческие трудности, но и постепенно становятся настоящими актерами, разными способами передают свои эмоции зрительному залу».

Оценить результаты 2-летней работы с особенными детьми может каждый желающий. В преддверии форума 18 октября театр показал премьерный спектакль «Сказка волчьего леса» на сцене Дворца культуры ветеранов в Минске. А 19 октября в 19.00 в зале Форум по адресу пр-т Победителей, 61 пройдет спектакль «Чыгунка», созданный по пьесе особенного ребенка. Вход свободный.

Премьера спектакля с аншлагом прошла 2 апреля 2017 года, во Всемирный день информирования о проблеме аутизма. Тогда же эффективность белорусской методики социализации оценил Ханс Салеминк, режиссер театра KAZOU из Нидерландов.

«Я около 30 лет работаю в театре с особенными людьми, но такого эффекта, которого смогли добиться в Беларуси, еще нигде не встречал. В некоторых странах существуют театры, где играют взрослые актеры с аутизмом, смешанную детскую труппу впервые увидел в Минске. Сидя в зале я даже не смог отличить всех особенных детей от обычных. Я решил воспользоваться этой идеей и сейчас работаю над спектаклем по «белорусской» методике. В то же время мне есть чем поделиться с участниками семинара. В частности, я привез видеозапись нашего спектакля и покажу ее коллегам», – отметил голландский специалист.