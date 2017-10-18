Семашко: мы готовы к любой экстремальной ситуации на БелАЭС

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко подвел итоги плановых учений МЧС, Минэнерго и других министерств и ведомств, и констатировал их полную готовность к любым неожиданностям, связанными с радиационной опасностью.

"И те, кто участвовал в учении, и наблюдатели, и гости из-за границы отметили очень высокий уровень готовности к ликвидации таких чрезвычайных ситуаций на атомной станции. Мы это делаем заблаговременно, мы очень серьезно готовимся к пуску атомной станции. Напоминаю, что к концу 2019 года мы можем первый энергоблок запустить, к 1 июля 2020 года — второй", — подчеркнул он.

По словам Владимира Семашко, на этих учениях ведомства показали свою готовность по всем направлениям.

"Мы показали, что есть уже специалисты-выпускники наших ВУЗов, есть специалисты, которых мы пригласили со стороны, которые имеют опыт работы на станциях. В реальных условиях они отрабатывают все штатные и нештатные ситуации. Мы показали ту технику, которая нужна. Показали, как будем работать с населением, если это нужно, эвакуацию из трехкилометровой зоны. Мы показали полную готовность нашу к таким экстремальным ситуациям", — рассказал он.

Вице-премьер отметил, что вероятность проектной аварии на БелАЭС — десять в минус шестой степени, запроектной аварии — десять в минус седьмой — минус восьмой степени.

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18 и 19 октября в Островецком районе прошли командно-штабные учения по реагированию на радиационные аварии с участием органов управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На учениях в качестве наблюдателей присутствовали представители стран ОДКБ и соседних государств, а также дипломаты аккредитованных в Беларуси посольств.