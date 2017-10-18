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В Беларуси начнут готовить руководителей товариществ собственников

19.10.2017 17:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 окт — Sputnik. В Беларуси со следующего года может начать работать система профессиональной подготовки кадров для управления совместными домовладениями, сообщил директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости Геннадий Каленов.

В Беларуси начнут готовить руководителей товариществ собственников
© Sputnik / Виктор Толочко
Кто платит за капремонт – жильцы или государство

В четверг в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь прошел круглый стол на тему: "Городская среда: капремонт с отдаленными последствиями".

По словам Каленова, Республиканским институтом профессионального образования уже определен колледж, где будет проходить подготовка специалистов. Осталось только получить заказ от Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

С 1 сентября 2018 году в республике Беларусь, первой в стране из страны бывшего Советского Союза, будет работать система профессиональной подготовки кадров для управления совместными домовладениями, сказал собеседник агентства.

"Профессиональное управление жильем подразумевает определенное образование. Подобное образование в балтийских странах — это минимум полтора года в колледже, в странах Центральное Европы — минимум 3 года в колледже с практикой. На выходе — специалист, который не только знает, но и умеет. Он четко понимает, каких специалистов привлекать при выявлении проблем, как составлять иски и вести себя в судах, как проводить общие собрания. Ему ничего не нужно объяснять, его этому учили. Это работа, он за это получает деньги. Но он свою работу делает профессионально", — сказал Геннадий Каленов.

 
Теги: Минск
 
 
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В нашей стране, первой из бывших республик СССР начнут готовить специалистов для управления совместными домовладениями.

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