МИНСК, 19 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси направила российским коллегам дело о совершении гражданином РФ мошеннических действий на территории республики, сообщили Sputnik в четверг в белорусском надзорном ведомстве.



© Pixabay Трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 ноября

Предварительное расследование показало, что гражданин Т., имеющий гражданство РФ, получал пенсию на территории России. После, переехав в Беларусь в 1993 году, он также подал заявление на получение пенсии в Барановичский горотдел соцобеспечения.

В Генпрокуратуре отметили, что такие действия подозреваемого являются противоправными.

С момента переезда до 2014 года размер пенсии, перечисленной подозреваемому в Беларуси, составила чуть более 13,5 тысячи долларов по курсу на сегодняшний день. В это же время мужчина получал и российскую пенсию.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 уголовного кодекса Беларуси (мошенничество в особо крупных размерах).