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Дело о "двойной пенсии" россиянина направлено в Генпрокуратуру РФ

19.10.2017 18:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси направила российским коллегам дело о совершении гражданином РФ мошеннических действий на территории республики, сообщили Sputnik в четверг в белорусском надзорном ведомстве.

Дело о "двойной пенсии" россиянина направлено в Генпрокуратуру РФ
© Pixabay
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Предварительное расследование показало, что гражданин Т., имеющий гражданство РФ, получал пенсию на территории России. После, переехав в Беларусь в 1993 году, он также подал заявление на получение пенсии в Барановичский горотдел соцобеспечения.

В Генпрокуратуре отметили, что такие действия подозреваемого являются противоправными.

С момента переезда до 2014 года размер пенсии, перечисленной подозреваемому в Беларуси, составила чуть более 13,5 тысячи долларов по курсу на сегодняшний день. В это же время мужчина получал и российскую пенсию.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 уголовного кодекса Беларуси (мошенничество в особо крупных размерах).

 
Теги: Минск
 
 
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Подозреваемый за 21 год получил из белорусского пенсионного фонда более 13,5 тысячи долларов.

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