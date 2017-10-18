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Экс-солистка группы Serebro Темникова стала новой ведущей "Дома-2"
19.10.2017 19:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт — Sputnik. В реалити-шоу "Дом-2" добавилась еще одна ведущая Елена Темникова, сообщают российские СМИ со ссылкой на продюсера проекта Алексея Михайловского.
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Известно, что певица не будет участвовать в общественных обсуждениях на "лобном месте", а наберет новых участников, с которыми совершит тур по России.
Кроме Темниковой в проекте задействованы пять ведущих: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Катя Жужа, Влад Кадони и Ольга Орлова.
Ранее Елена Темникова, как участница, была задействована в проектах "Фабрика звезд-2" и "Последний герой-5. Суперигра". В качестве ведущей работала в детектив-лайвшоу "Реальная любовь" на телеканале "МУЗ-ТВ".
С 2006 по 2014 года Темникова являлась солисткой группы Serebro, в составе которой выступила на Международном конкурсе "Евровидение" в 2007 году. Три года назад начала сольную карьеру.
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Как стало известно, певица наберет новых участников в проект, с которыми совершит тур по России.
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