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Экс-солистка группы Serebro Темникова стала новой ведущей "Дома-2"

19.10.2017 19:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 окт — Sputnik. В реалити-шоу "Дом-2" добавилась еще одна ведущая Елена Темникова, сообщают российские СМИ со ссылкой на продюсера проекта Алексея Михайловского.

Экс-солистка группы Serebro Темникова стала новой ведущей "Дома-2"
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
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Известно, что певица не будет участвовать в общественных обсуждениях на "лобном месте", а наберет новых участников, с которыми совершит тур по России.

Кроме Темниковой в проекте задействованы пять ведущих: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Катя Жужа, Влад Кадони и Ольга Орлова.

Ранее Елена Темникова, как участница, была задействована в проектах "Фабрика звезд-2" и "Последний герой-5. Суперигра". В качестве ведущей работала в детектив-лайвшоу "Реальная любовь" на телеканале "МУЗ-ТВ".

С 2006 по 2014 года Темникова являлась солисткой группы Serebro, в составе которой выступила на Международном конкурсе "Евровидение" в 2007 году. Три года назад начала сольную карьеру.

 
Теги: Минск
 
 
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Как стало известно, певица наберет новых участников в проект, с которыми совершит тур по России.

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