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ГАИ назвала основные причины аварий в Минске
19.10.2017 22:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт — Sputnik. Госавтоинспекция ведет учет причин и условий дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, рассказал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.
"Мы распределяем силы и средства так, чтобы влиять на непосредственные причины и условия совершения ДТП. В Минске это — непропуск пешехода на переходе, нарушение правил проезда перекрестков и неправильный выбор скорости", — подчеркнул он.
На вопрос о том, чаще ли сотрудники ГАИ стали сталкиваться с таким нарушением, как управление транспортным средством, не прошедшим государственный технический осмотр, Вадим Гаркун ответил утвердительно. В то же время он отметил, что на сегодняшний день какой-то переломной динамики в части совершения ДТП по причине технической неисправности автомобиля нет. Она, как и год-два назад, равна нулю.
В пресс-центре Sputnik Беларусь
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В столице основная часть ДТП происходит из-за непропуска пешеходов; происшествий из-за технической неисправности транспортного средства нет совсем.
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