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ГАИ назвала основные причины аварий в Минске

19.10.2017 22:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 окт — Sputnik. Госавтоинспекция ведет учет причин и условий дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, рассказал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.

ГАИ назвала основные причины аварий в Минске
© Sputnik/
В Минске 40% ДТП связаны с наездом на пешеходов

"Мы распределяем силы и средства так, чтобы влиять на непосредственные причины и условия совершения ДТП. В Минске это — непропуск пешехода на переходе, нарушение правил проезда перекрестков и неправильный выбор скорости", — подчеркнул он.

На вопрос о том, чаще ли сотрудники ГАИ стали сталкиваться с таким нарушением, как управление транспортным средством, не прошедшим государственный технический осмотр, Вадим Гаркун ответил утвердительно. В то же время он отметил, что на сегодняшний день какой-то переломной динамики в части совершения ДТП по причине технической неисправности автомобиля нет. Она, как и год-два назад, равна нулю.

В пресс-центре Sputnik Беларусь прошла прямая линия с руководством ГАИ города Минска, на которую поступило более 20 звонков на самые актуальные для города темы. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В столице основная часть ДТП происходит из-за непропуска пешеходов; происшествий из-за технической неисправности транспортного средства нет совсем.

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