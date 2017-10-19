Студентка, сбившая группу людей в Харькове, отказалась от дачи показаний

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Водитель Lexus Елена Зайцева, сбившая группу людей в Харькове, отказалась от дачи показаний, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

"Женщина от дачи объяснений отказалась на основании ст. 63 Конституции Украины", — говорится в сообщении Нацполиции.

По информации правоохранителей, доказательная база по делу уже собрана, и есть все основания полагать, что именно 20-летняя девушка на кроссовере нарушила ПДД, ее действия и привели к трагедии.

Советник МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко отметил, что девушка ранее трижды привлекалась за нарушение ПДД. По его словам, она нарушала правила парковки и проехала на красный свет.

Накануне вечером Lexus под управлением Зайцевой врезался в толпу людей в центре Харькова . В результате погибли пять человек, шестеро получили травмы. По информации Геращенко, кроссовер отбросило на людей в результате столкновения с другим автомобилем.