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Студентка, сбившая группу людей в Харькове, отказалась от дачи показаний

19.10.2017 21:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 окт — Sputnik. Водитель Lexus Елена Зайцева, сбившая группу людей в Харькове, отказалась от дачи показаний, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Студентка, сбившая группу людей в Харькове, отказалась от дачи показаний
© Youtube / Sergey UaKh
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"Женщина от дачи объяснений отказалась на основании ст. 63 Конституции Украины", — говорится в сообщении Нацполиции.

По информации правоохранителей, доказательная база по делу уже собрана, и есть все основания полагать, что именно 20-летняя девушка на кроссовере нарушила ПДД, ее действия и привели к трагедии.

Советник МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко отметил, что девушка ранее трижды привлекалась за нарушение ПДД. По его словам, она нарушала правила парковки и проехала на красный свет.

Накануне вечером Lexus под управлением Зайцевой врезался в толпу людей в центре Харькова. В результате погибли пять человек, шестеро получили травмы. По информации Геращенко, кроссовер отбросило на людей в результате столкновения с другим автомобилем.

 
Теги: Минск
 
 
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Фактов в доказательной базе достаточно, чтобы привлечь девушку к ответственности за гибель пяти человек.

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