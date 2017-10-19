Британец получил докторскую степень за диссертацию по сексу втроем

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Британский исследователь Райан Скоутс из университета Бирмингема защитил докторскую диссертацию по групповому сексу, получив в этой сфере степень доктора философии в этой сфере, передает РИА Новости со ссылкой на портал Broadly.

Молодой человек решил изучить этот вопрос после собственного опыта. Он выяснил, что исследования на эту тему практически отсутствуют.

Исследуя тему группового секса, Скоутс опрашивал в течение нескольких месяцев молодых британцев и британок на тему их сексуального опыта. Он выяснил, что партнеры во время группового секса стараются избегать физического взаимодействия.

Также опрошенные рассказывали, что таким образом они скрепляют свою дружбу.

Отмечается, что Скоутс в своих исследованиях затронул лишь одну категорию жителей Британии — студентов колледжей, представляющих средний класс.