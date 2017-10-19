ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Британец получил докторскую степень за диссертацию по сексу втроем

19.10.2017 20:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Британский исследователь Райан Скоутс из университета Бирмингема защитил докторскую диссертацию по групповому сексу, получив в этой сфере степень доктора философии в этой сфере, передает РИА Новости со ссылкой на портал Broadly.

Британец получил докторскую степень за диссертацию по сексу втроем
© Sputnik/ Дмитрий Донской
Секс-скандалы в спорте: распутная сборная и ночь с подругой

Молодой человек решил изучить этот вопрос после собственного опыта. Он выяснил, что исследования на эту тему практически отсутствуют.

Исследуя тему группового секса, Скоутс опрашивал в течение нескольких месяцев молодых британцев и британок на тему их сексуального опыта. Он выяснил, что партнеры во время группового секса стараются избегать физического взаимодействия.

Также опрошенные рассказывали, что таким образом они скрепляют свою дружбу.

Отмечается, что Скоутс в своих исследованиях затронул лишь одну категорию жителей Британии — студентов колледжей, представляющих средний класс.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В своих исследованиях молодой ученый ограничился лишь опросом среднего класса жителей Туманного Альбиона.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Обокраденный Шпак": по факту хищения денег у Этуша возбуждено дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика