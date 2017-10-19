|
"Обокраденный Шпак": по факту хищения денег у Этуша возбуждено дело
19.10.2017 20:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт — Sputnik. По факту хищения крупной суммы у популярного советского и российского актера Владимира Этуша возбуждено уголовное дело, сообщает
© Sputnik / Виктор Толочко
Популярный на просторах бывшего СНГ 95-летний киноактер, сыгравший, кстати, и жертву ограбления в комедии "Иван Васильевич меняет профессию", по информации СМИ, лишился почти 500 тысяч долларов.
"По факту хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Этушу, в отношении 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело", — цитирует агентство слова старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлии Ивановой.
Ранее СМИ сообщали, что четыре года назад Этуш вложил крупную сумму за границу при посредничестве бывшего президента Нацбанка Абхазии. Когда посредника попросили вернуть средства, он отказался это сделать.
Семья киноактера пока не комментирует ситуацию с мошенничеством.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актер решил вложить крупную сумму за границу, однако когда посредника попросили вернуть деньги, он отказался.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии