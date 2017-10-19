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"Обокраденный Шпак": по факту хищения денег у Этуша возбуждено дело

19.10.2017 20:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 окт — Sputnik. По факту хищения крупной суммы у популярного советского и российского актера Владимира Этуша возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

"Обокраденный Шпак": по факту хищения денег у Этуша возбуждено дело
© Sputnik / Виктор Толочко
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Популярный на просторах бывшего СНГ 95-летний киноактер, сыгравший, кстати, и жертву ограбления в комедии "Иван Васильевич меняет профессию", по информации СМИ, лишился почти 500 тысяч долларов.

"По факту хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Этушу, в отношении 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело", — цитирует агентство слова старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлии Ивановой.

Ранее СМИ сообщали, что четыре года назад Этуш вложил крупную сумму за границу при посредничестве бывшего президента Нацбанка Абхазии. Когда посредника попросили вернуть средства, он отказался это сделать.

Семья киноактера пока не комментирует ситуацию с мошенничеством.

 
Теги: Минск
 
 
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Актер решил вложить крупную сумму за границу, однако когда посредника попросили вернуть деньги, он отказался.

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