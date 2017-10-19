Токио: отречения императора Японии от престола в марте не будет

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Правительство Японии опровергло информацию о возможном отречении императора Акихито от престола в марте 2019 года, сообщают мировые СМИ со ссылкой на генерального секретаря правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Ранее информагентства сообщали, что император, которому исполнилось 83 года, планирует передать трон наследнику 31 марта 2019 года. Эта дата выбрана для того, чтобы начало новой эры правления совпадало с началом финансового года, который считается от 1 апреля.

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"Такого факта нет. Правительство уважает принятый обеими палатами закон и прилагает все усилия к тому, чтобы подготовить проект соответствующего закона", — отметил Суга.

По его словам, сейчас вопрос о дате и процедуре рассматривается Управлением делами императорского двора и соответствующими министерствами.

"Мы приложим все силы к тому, чтобы плавная передача императорского трона прошла без задержек", — подчеркнул генеральный секретарь.

Император устал

Напомним, что император Акихито выразил желание отречься от престола в связи с преклонным возрастом в августе 2016 года.

После этого в течение 10 месяцев специально созданный из лучших экспертов в области права, истории, культуры совет анализировал вопрос и готовил проект закона.

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В июне парламент Японии принял закон, допускающий передачу Хризантемового трона при жизни нынешнего императора Акихито наследнику престола. Конкретная дата передачи указана не была. Однако в законе оговаривалось, что срок действия закона ограничивается тремя годами, а решение о дате должно быть принято после согласования с императорской семьей.

Для согласования даты необходим созыв комиссии по делам императорской семьи с участием представителей трех ветвей власти и членов императорской семьи. На данный момент, по словам генерального секретаря, сроки созыва комиссии не определены.

"Абсолютно ничего не решено", — сказал Суга.

Права на престол

Последнее отречение императора в пользу наследника произошло в начале XIX-го века. В соответствии с современным законодательством (Законом об императорском доме и конституции) прижизненная передача престола в стране не предусмотрена.

На престол после Акихито должен взойти старший сын императора, наследник престола принц Нарухито. Дочь императора, принцесса Аико, по закону не имеет права наследовать престол.

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