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Токио: отречения императора Японии от престола в марте не будет
20.10.2017 08:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт — Sputnik. Правительство Японии опровергло информацию о возможном отречении императора Акихито от престола в марте 2019 года, сообщают мировые СМИ со ссылкой на генерального секретаря правительства Японии Ёсихидэ Суга.
© REUTERS/ Thomas Peter
Ранее информагентства сообщали, что император, которому исполнилось 83 года, планирует передать трон наследнику 31 марта 2019 года. Эта дата выбрана для того, чтобы начало новой эры правления совпадало с началом финансового года, который считается от 1 апреля.
"Такого факта нет. Правительство уважает принятый обеими палатами закон и прилагает все усилия к тому, чтобы подготовить проект соответствующего закона", — отметил Суга.
По его словам, сейчас вопрос о дате и процедуре рассматривается Управлением делами императорского двора и соответствующими министерствами.
"Мы приложим все силы к тому, чтобы плавная передача императорского трона прошла без задержек", — подчеркнул генеральный секретарь.
Император устал
Напомним, что император Акихито
После этого в течение 10 месяцев специально созданный из лучших экспертов в области права, истории, культуры совет анализировал вопрос и готовил проект закона.
В июне парламент Японии принял закон, допускающий передачу Хризантемового трона при жизни нынешнего императора Акихито наследнику престола. Конкретная дата передачи указана не была. Однако в законе оговаривалось, что срок действия закона ограничивается тремя годами, а решение о дате должно быть принято после согласования с императорской семьей.
© REUTERS/ Shizuo Kambayashi
Для согласования даты необходим созыв комиссии по делам императорской семьи с участием представителей трех ветвей власти и членов императорской семьи. На данный момент, по словам генерального секретаря, сроки созыва комиссии не определены.
"Абсолютно ничего не решено", — сказал Суга.
Права на престол
Последнее отречение императора в пользу наследника произошло в начале XIX-го века. В соответствии с современным законодательством (Законом об императорском доме и конституции) прижизненная передача престола в стране не предусмотрена.
На престол после Акихито должен взойти старший сын императора, наследник престола принц Нарухито. Дочь императора, принцесса Аико, по закону не имеет права наследовать престол.
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Акихито станет первым императором за последние 200 лет, который ушел с престола при жизни.
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