ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более двух тысяч нетрезвых водителей выявили в Минске

20.10.2017 07:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Многие водители негативно воспринимают остановки инспекторами ГАИ для проверки документов, однако именно эта мера помогает выявлять серьезные нарушения, сказал во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун.

Некоторые водители сомневаются в законности подобных остановок, однако они неправы.

Более двух тысяч нетрезвых водителей выявили в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Минск - чемпион в снижении печальных дорожных показателей

"В законе указано, что сотрудник ГАИ имеет право остановки транспортного средства в случае административного правонарушения, а также для осуществления возложенных функций. Функции Госавтоинспекции прописаны в "Положении о ГАИ", утвержденном постановлением Совета министров. Согласно этому документу, функциями ГАИ является осуществление контроля за соблюдением правил, нормативов и стандартов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения" — пояснил начальник ГАИ города Минска.

По его словам, противоречий с законодательством нет, поскольку в правилах дорожного движения на ГАИ "возложен контроль наличия у водителей соответствующих документов. Когда стоит вопрос, обоснованно ли инспектор остановил водителя для проверки документов, то да, это реализация тех самых функций, которые возложены на Госавтоинспекцию".

В рамках осуществления своей деятельности сотрудники ГАИ останавливают автомобили, чтобы проверить наличие тех или иных документов, а также провести контроль физического состояния водителя. Опытный инспектор, проанализировав действия водителя на определенном участке дороги, может выявить признаки того, что у него есть проблемы либо с правом управления транспортным средством, либо с физическим состоянием. Это может предотвратить серьезные последствия, которые возникнут, если такой водитель попадет в ДТП.

"Водители должны понимать, что подобные проверки помогают выявлять нарушения. Мы на сегодняшний день в Минске выявили более двух тысяч нетрезвых водителей", — подчеркнул Вадим Гаркун.

В пресс-центре Sputnik Беларусь прошла прямая линия с руководством ГАИ города Минска, на которую поступило более 20 звонков на самые актуальные для города темы. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Остановки для проверки документов, которые раздражают многих участников дорожного движения, помогают выявлять нетрезвых водителей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Не порадует. Погода в выходные на Гродненщине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика