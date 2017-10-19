Более двух тысяч нетрезвых водителей выявили в Минске

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Многие водители негативно воспринимают остановки инспекторами ГАИ для проверки документов, однако именно эта мера помогает выявлять серьезные нарушения, сказал во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун.

Некоторые водители сомневаются в законности подобных остановок, однако они неправы.



© Sputnik / Виктор Толочко Минск - чемпион в снижении печальных дорожных показателей

"В законе указано, что сотрудник ГАИ имеет право остановки транспортного средства в случае административного правонарушения, а также для осуществления возложенных функций. Функции Госавтоинспекции прописаны в "Положении о ГАИ", утвержденном постановлением Совета министров. Согласно этому документу, функциями ГАИ является осуществление контроля за соблюдением правил, нормативов и стандартов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения" — пояснил начальник ГАИ города Минска.

По его словам, противоречий с законодательством нет, поскольку в правилах дорожного движения на ГАИ "возложен контроль наличия у водителей соответствующих документов. Когда стоит вопрос, обоснованно ли инспектор остановил водителя для проверки документов, то да, это реализация тех самых функций, которые возложены на Госавтоинспекцию".

В рамках осуществления своей деятельности сотрудники ГАИ останавливают автомобили, чтобы проверить наличие тех или иных документов, а также провести контроль физического состояния водителя. Опытный инспектор, проанализировав действия водителя на определенном участке дороги, может выявить признаки того, что у него есть проблемы либо с правом управления транспортным средством, либо с физическим состоянием. Это может предотвратить серьезные последствия, которые возникнут, если такой водитель попадет в ДТП.

"Водители должны понимать, что подобные проверки помогают выявлять нарушения. Мы на сегодняшний день в Минске выявили более двух тысяч нетрезвых водителей", — подчеркнул Вадим Гаркун.

В пресс-центре Sputnik Беларусь прошла прямая линия с руководством ГАИ города Минска, на которую поступило более 20 звонков на самые актуальные для города темы. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь.