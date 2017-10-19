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В областях дорожает проезд в общественном транспорте
20.10.2017 09:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт — Sputnik. Разовая поездка на автобусе, троллейбусе или трамвае в Витебской области и на автобусе в Минской области дорожает на 5 копеек и составит 50 копеек. Такие решения приняли областные исполкомы. Тексты постановлений
© Sputnik / Виктор Толочко
Дорожает также и проезд в экспрессных маршрутах — до 60 копеек за поездку. Больше придется заплатить и за провоз ручной клади. Тариф также увеличили на пять копеек — до 50 копеек за одно место ручной клади.
Дорожает и стоимость многоразовых проездных билетов. Новые цены на проезд в общественном транспорте Витебской и Минской областей начинают действовать с момента опубликования постановления исполкомов, то есть с сегодняшнего дня.
Последний раз тарифы на проезд в городском общественном транспорте дорожали в декабре прошлого года. Тогда в течение нескольких дней исполкомы областей и Минска приняли решение об увеличении платы за пользование городским общественным транспортом также на пять копеек. Не исключено, что в ближайшее время аналогичные решения огласят власти других областей и Минска.
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Стоимость одной поездки в городском общественном транспорте в Минской и Витебской областях станет дороже на 5 копеек.
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