В областях дорожает проезд в общественном транспорте

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Разовая поездка на автобусе, троллейбусе или трамвае в Витебской области и на автобусе в Минской области дорожает на 5 копеек и составит 50 копеек. Такие решения приняли областные исполкомы. Тексты постановлений опубликованы на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко ГАИ: полос для движения общественного транспорта в Минске станет больше

Дорожает также и проезд в экспрессных маршрутах — до 60 копеек за поездку. Больше придется заплатить и за провоз ручной клади. Тариф также увеличили на пять копеек — до 50 копеек за одно место ручной клади.

Дорожает и стоимость многоразовых проездных билетов. Новые цены на проезд в общественном транспорте Витебской и Минской областей начинают действовать с момента опубликования постановления исполкомов, то есть с сегодняшнего дня.

Последний раз тарифы на проезд в городском общественном транспорте дорожали в декабре прошлого года. Тогда в течение нескольких дней исполкомы областей и Минска приняли решение об увеличении платы за пользование городским общественным транспортом также на пять копеек. Не исключено, что в ближайшее время аналогичные решения огласят власти других областей и Минска.