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Министр обороны Равков поздравил военных с Днем войск связи
20.10.2017 09:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт — Sputnik. Глава оборонного ведомства Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков поздравил военных связистов и отметил их высокое профессиональное мастерство и выучку.
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© Sputnik / Дмитрий Босак.
20 октября 2017 года в Вооруженных силах Беларуси отмечается День войск связи.
"Решая задачи боевой подготовки, повседневной деятельности, воины-связисты круглосуточно обеспечивают функционирование системы связи, демонстрируя высокое профессиональное мастерство и полевую выучку", — говорится в поздравлении министра, которое размещено на сайте ведомства.
По словам Равкова, в систему военной связи активно внедряются современные информационные и телекоммуникационные технологии.
В своем поздравлении министр также отметил, что войска связи успешно осваивают новые образцы средств связи и подчеркнул роль связистов в годы Великой Отечественной войны.
"Воины-связисты внесли значительный вклад в достижение Великой Победы. Их мужество и героизм на полях сражений являются образцом беззаветного служения Родине", — говорится в поздравлении главы ведомства.
Равков также подчеркнул, что современное поколение воинов-связистов армии суверенной независимой Беларуси достойно продолжает традиции фронтовиков.
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Белорусские военные связисты активно осваивают современные информационные и телекоммуникационные технологии, подчеркнул министр.
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