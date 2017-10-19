ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Модель Наташа Принс обвинила иллюзиониста Дэвида Блейна в изнасиловании

20.10.2017 09:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Полиция Лондона проводит расследование в отношении известного американского иллюзиониста Дэвида Блейна, которого обвинила в изнасиловании британская экс-модель Наташа Принс, сообщает газета Daily Beast.

"Заявление поступило в полицию 17 ноября 2016 года от женщины, которая заявила, что была изнасилована по одному из адресов в Челси в июне или июле 2004 года, когда ей был 21 год. На данный момент задержаний не было, и расследование продолжается", — сообщили в лондонской полиции.

По информации СМИ, Наташа Принс обвиняет Блейна в изнасиловании 13-летней давности. Известно, что в сентябре 2017 года полиция направила Принс электронное письмо, в котором было сказано, что правоохранители через адвоката Блейна попросили его приехать в Великобританию для дачи показаний.

Адвокат иллюзиониста Марти Сингер оспорил обвинения в адрес Блейна.

Модель Наташа Принс обвинила иллюзиониста Дэвида Блейна в изнасиловании
© AP/ Al Powers
Голливудского продюсера, обвиненного в домогательствах, уволили

"Мой клиент яростно отрицает, что он когда-либо насиловал или домогался какой-либо женщины, в особенности он отрицает изнасилование в 2004 году", — говорится в официальном заявлении адвоката.

"Если на самом деле проводится полицейское расследование, мой клиент будет в полном объеме сотрудничать с полицией, поскольку ему нечего скрывать", — подчеркнул он.

На этой неделе также стало известно, что украинская гимнастка Татьяна Гуцу выступила с обвинением в адрес шестикратного чемпиона Игр-1992 белоруса Виталия Щербо в изнасиловании, а исландская певица Бьорк обвинила в домогательствах режиссера Ларса фон Триера.

Ранее СМИ заявили об обвинениях нескольких актрис в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштайна.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Секс-скандалы продолжаются: на этот раз жертва – модель Наташа Принс, а обвиняемым стал известный иллюзионист Дэвид Блейн.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В областях дорожает проезд в общественном транспорте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика