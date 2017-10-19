Модель Наташа Принс обвинила иллюзиониста Дэвида Блейна в изнасиловании

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Полиция Лондона проводит расследование в отношении известного американского иллюзиониста Дэвида Блейна, которого обвинила в изнасиловании британская экс-модель Наташа Принс, сообщает газета Daily Beast .

"Заявление поступило в полицию 17 ноября 2016 года от женщины, которая заявила, что была изнасилована по одному из адресов в Челси в июне или июле 2004 года, когда ей был 21 год. На данный момент задержаний не было, и расследование продолжается", — сообщили в лондонской полиции.

По информации СМИ, Наташа Принс обвиняет Блейна в изнасиловании 13-летней давности. Известно, что в сентябре 2017 года полиция направила Принс электронное письмо, в котором было сказано, что правоохранители через адвоката Блейна попросили его приехать в Великобританию для дачи показаний.

Адвокат иллюзиониста Марти Сингер оспорил обвинения в адрес Блейна.

"Мой клиент яростно отрицает, что он когда-либо насиловал или домогался какой-либо женщины, в особенности он отрицает изнасилование в 2004 году", — говорится в официальном заявлении адвоката.

"Если на самом деле проводится полицейское расследование, мой клиент будет в полном объеме сотрудничать с полицией, поскольку ему нечего скрывать", — подчеркнул он.

На этой неделе также стало известно, что украинская гимнастка Татьяна Гуцу выступила с обвинением в адрес шестикратного чемпиона Игр-1992 белоруса Виталия Щербо в изнасиловании, а исландская певица Бьорк обвинила в домогательствах режиссера Ларса фон Триера.

Ранее СМИ заявили об обвинениях нескольких актрис в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштайна.