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Модель Наташа Принс обвинила иллюзиониста Дэвида Блейна в изнасиловании
20.10.2017 09:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт — Sputnik. Полиция Лондона проводит расследование в отношении известного американского иллюзиониста Дэвида Блейна, которого обвинила в изнасиловании британская экс-модель Наташа Принс, сообщает газета
"Заявление поступило в полицию 17 ноября 2016 года от женщины, которая заявила, что была изнасилована по одному из адресов в Челси в июне или июле 2004 года, когда ей был 21 год. На данный момент задержаний не было, и расследование продолжается", — сообщили в лондонской полиции.
По информации СМИ, Наташа Принс обвиняет Блейна в изнасиловании 13-летней давности. Известно, что в сентябре 2017 года полиция направила Принс электронное письмо, в котором было сказано, что правоохранители через адвоката Блейна попросили его приехать в Великобританию для дачи показаний.
Адвокат иллюзиониста Марти Сингер оспорил обвинения в адрес Блейна.
© AP/ Al Powers
"Мой клиент яростно отрицает, что он когда-либо насиловал или домогался какой-либо женщины, в особенности он отрицает изнасилование в 2004 году", — говорится в официальном заявлении адвоката.
"Если на самом деле проводится полицейское расследование, мой клиент будет в полном объеме сотрудничать с полицией, поскольку ему нечего скрывать", — подчеркнул он.
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Секс-скандалы продолжаются: на этот раз жертва – модель Наташа Принс, а обвиняемым стал известный иллюзионист Дэвид Блейн.
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