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СК: виновник ДТП с гибелью школьницы в Гомеле задержан
20.10.2017 10:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя МАЗа, который в Гомеле на переходе
19 октября в Гомеле 51-летний житель Гомельского района, следовал на грузовом автомобиле МАЗ 437040 по перекрестку улицы Песина и улицы Телегина, и сбил школьницу. Девочка (2007 года рождения) погибла под колесами грузовика.
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
"В отношении подозреваемого УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Установлено, что около 14:50 водитель совершил наезд на школьницу, которая по переходила улицу Песина по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия, отметила Кривоногова.
По подозрению в совершении преступления водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос о предъявлении ему обвинения, сказала собеседник Sputnik.
УСК по Гомельской области обращаются с просьбой к гражданам, ставшими очевидцами указанного происшествия, а также к тем, кто обладает записями видеорегистратора с места ДТП, обратиться в следственное управление по телефонам: (8-0232) 70-40-97, (8-029) 674-41-06.
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Следователи просят граждан предоставить записи видеорегистратора с места смертельного ДТП.
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