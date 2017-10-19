Тарантино: я был в курсе сексуальных домогательств Вайнштейна

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Квентин Тарантино, часто работающий над проектами вместе с продюсером Харви Вайнштейном, на протяжении нескольких десятилетий знал о его домогательствах к женщинам и теперь стыдится, что не перестал сотрудничать с ним, рассказал режиссер газете The New York Times .



© AFP/ VALERY HACHE В Англии начали расследование против Вайнштайна, в США ищут новых жертв

"Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем сделал", — посетовал он, сославшись на несколько эпизодов с участием известных актрис.

Тарантино сообщил, что ему было известно, как минимум, о паре случаев сексуальных домогательств со стороны Вайнштайна к актрисам. Одна из них поделилась с Тарантино подобной историей спустя годы после случившегося.

"Если бы я сделал то, что должен был сделать, мне пришлось бы не работать с ним. И что бы я на текущий момент ни сообщил, это будет звучать как паршивое оправдание", — подчеркнул он.

Квентин Тарантино несколько десятилетий работал с Харви Вайнштейном. Они вместе создали такие фильмы, как "Криминальное чтиво", "Джеки Браун", "Убить Билла", "Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный" и "Омерзительная восьмерка".

Несколько недель назад стало известно, что как минимум восемь актрис обвиняют голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Чуть позже из-за этого инцидента его уволили из Weinstein Company, совладельцем которой он является. Кроме того, в Англии начали расследование против Вайнштейна, а в США разыскивают женщин, пострадавших от его действий.