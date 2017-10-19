Картошка и добро: гости ВФМС о Беларуси

Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) проходит в эти дни в южной столице России — Сочи. На площадке Олимпийского парка, где проводятся основные мероприятия в рамках форума, корреспондент Sputnik спросил у нескольких участников и волонтеров о том, что они знают о Беларуси.



© Sputnik/ Нина Зотина Сочи с национальным колоритом 11

"Знаю, что Беларусь славится своей картошкой — слышала, что есть даже фиолетового цвета. Еще про ваши большие грузовики, БелАЗы, знаю: становишься рядом с колесом, и оно гораздо выше тебя! Люди хорошие, живут тоже вроде неплохо", — констатировала Ксения, которая приехала на ВФМС волонтером из Владивостока.

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Девушка признала: о Беларуси она знает не очень много, а роль здесь играет и огромное расстояние. В будущем она пообещала узнать о республике больше.

"Я слышал про белорусских программистов: в стране сделали World of Tanks, недавно еще узнал и о том, что Viber сделали в Беларуси. Еще наблюдал иногда за белорусами-туристами — в отличие от многих других из стран бывшего СССР, всегда спокойные и порядочные. Проблем никаких с ними не возникает", — признался приехавший участником из Греции Фарид.

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Из других вещей, которые ассоциируются у Фарида с Беларусью, он назвал президента и национальный орнамент, а также то, что в стране очень чисто — ему об этом рассказывали знакомые.

Дешан из Шри-Ланки несколько раз переспросил название страны, после чего задумался.

"Я знаю, что Беларусь была частью России и СССР, а недавно стала независимой страной. У вас до сих пор общая граница, вы вообще близкие страны. Еще слышал, что в Беларуси очень красивая природа — кажется, видел это по телевидению или в интернете где-то. Но подробнее, к сожалению, не знаю", — рассказал Дешан.

Не очень знакома с Беларусью и Салома из Зимбабве. Стенд африканской страны на площадке ВФМС соседствует с белорусским, на что сама девушка обратила внимание.

"Вот ваш стенд, он красивый и интересный: хоккей, игры, животные ваши… Но кроме стенда почти ничего не знаю, только что вы недалеко от России. Даже общаться с белорусами раньше не приходилось — вы первый, с кем я говорю из Беларуси! Но потом, когда появится больше времени, я надеюсь еще и внимательнее посмотреть на ваш стенд, и поговорить с кем-нибудь", — пообещала Салома.

Кроме того, опрошенные гости фестиваля отмечали форму официальной белорусской делегации — серые костюмы с гербом и национальным орнаментом. Неофициально костюмы белорусов на ВФМС называют одними из самых красивых.

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Пусть знакомы многие с Беларусью и достаточно слабо, на стенде республики исправить это может каждый. Кроме фотозоны в хоккейном стиле и площадки с игрушечными зубрами, здесь можно получить брошюры о стране или узнать географию, традиции и даже белорусские блюда при помощи специального информационного экрана.

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