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Медвежья услуга: пожилым людям нельзя уступать место в транспорте
20.10.2017 12:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт — Sputnik. Традиция уступать место в транспорте пожилым людям только вредит им, информацию об этом группа британских ученых во главе с хирургом-ортопедом Скартлетт МакНелли опубликовала в British Medical Journal.
"Многие болезни у пожилых людей связаны не с возрастом, а с отсутствием активности. Чем больше мы упражняемся, тем лучше", — отметила МакНелли.
Ее поддержал один из коллег профессор Муир Грэй: "Нам нужно поощрять активность по мере старения, а не призывать людей отдыхать".
По словам ученых, необходимо различать последствия старения и отсутствия физической нагрузки. Они подчеркивают, что с помощью постоянных упражнений люди в возрасте могут "помолодеть" минимум на десять лет.
"Хорошенько подумайте, прежде чем уступать место в автобусе или поезде пожилому человеку. Стоять — отличное упражнение для них", — отметил Грэй.
Недавние исследования показывают, что снижению заболеваемости у людей старшего возраста способствует физическая активность. Кроме того, чтобы не испытывать проблем со здоровьем в старости, людям молодого возраста рекомендуют вести активный образ жизни, бросить курить, хорошо питаться и употреблять алкоголь нечасто и в умеренных дозах.
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Группа британских ученых утверждает, что, уступая место в транспорте людям в преклонном возрасте, мы наносим непоправимый вред их здоровью.
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