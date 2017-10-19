Лукашенко обещает навести жесткий контроль в ЖКХ

Президент Беларуси заявил, что не допустит допустить бесконтрольного положения дел в этой жизненно важной отрасли.

Речь об этом шла на пленарном заседании республиканского семинара, посвященном совершенствованию и развитию жилищно-коммунального хозяйства Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент поручил местным властям «тщательно подумать и взвесить, что конкретно надо сделать для оптимального решения обозначенных проблем».

«Я не могу допустить бесконтрольного положения дел в жизненно важной отрасли. Такие сферы, как теплоснабжение, водоснабжение, капитальный ремонт домов, в любом случае должны оставаться под контролем государства», - сказал президент.

При этом он заявил, что требования людей с каждым годом будут только возрастать, особенно при увеличении цен на услуги. Такое положение дел он назвал нормальным и призвал активно наводить порядок в сфере ЖКХ.

Для этого, сказал он, необходимо иметь конкретный план работ. Участникам семинара Лукашенко напомнил, что они представители власти, их статус обозначен законом, и они должны действовать в интересах государства и общества, принимать правильные управленческие решения.

Он поручил все вопросы и поручения, о которых шла речь на семинаре, довести до каждого работника отрасли.